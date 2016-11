Jüngst die Villa Luder, jetzt das Laubsägelihaus: In Solothurn häufen sich Fälle von Bauten, die zwar in einem Inventar des Kantons als erhaltens- und schützenswert eingestuft werden, doch womöglich abgerissen werden. Was nicht verboten ist. Denn geschützt sind die Häuser nicht. Nur dann müssen die Eigentümer sie erhalten.

Das führt jetzt wie im Fall Laubsägelihaus zur totalen Blockade: Der Besitzer will und kann das Haus nicht renovieren, weil schier unbezahl- und finanzierbar, die Denkmalpflege aber möchte genau dies. Am Schluss steht wohl ein Abrissgesuch, dem – wie im Fall der Villa Luder vor einigen Monaten – entsprochen wird. Weil man rechtlich nicht anders kann.