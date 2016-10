Tom Lüthi hat zwei Rennen vor Schluss immer noch eine Chance, zum zweiten Mal nach 2005 Weltmeister zu werden. Dieses Mal in der Moto2-Klasse. Ob er es schafft oder nicht ist einerlei. So oder so schreibt der Emmentaler mit zehn Jahren Präsenz im GP-Zirkus eine erstaunliche Erfolgsgeschichte. Eine Karriere, die zeigt, dass im Schweizer Sport fast alles möglich ist.

Ein Blick zurück hilft uns, die Dimensionen dieser Karriere richtig zu verstehen. Jerez de la Frontera, im Frühjahr 2002. Die Töff-Gemeinde trifft sich vor der Saison zu Testfahrten in Südspanien. Schweizer sind keine mehr dabei. Eine spanische TV-Station interviewt den langjährigen helvetischen Töff-Chronisten JeanClaude Schertenleib. Er sagt, man werde nie mehr einen Schweizer im GP-Zirkus sehen. Es gebe keine Rennstrecken im Land, die Kosten seien zu hoch und Geld lasse sich bei Firmen angesichts der hohen Affinität für Umweltschutz für das Sponsoring eines Wettstreites zwischen Verbrennungsmotoren kaum mehr finden.

Ein cleverer Trick, um das teure Geschäft zu finanzieren

Der Prophet des Untergangs täuscht sich. Bereits gut drei Jahre später wird Tom Lüthi im Herbst 2005 Weltmeister (125 ccm) und vor Roger Federer Sportler des Jahres. Diese Karriere ist auch eine Erfolgsgeschichte der Schweizer Eigenart: der Fähigkeit, sich in einem globalen Business durch Talent, Schlauheit, Hartnäckigkeit, Kreativität, guten Beziehungen und etwas Glück gegen die Mächtigen zu behaupten.

Im Herbst 2002 entdeckt Daniel M. Epp, der ein Vermögen mit dem Autoersatzteilhandel in Osteuropa gemacht hat, Tom Lüthi bei einem Rennen um die Deutsche Meisterschaft. Er wird Förderer, Manager und Freund des Bauernbuben. 2005 verkauft der Baselbieter seine Firma und kümmert sich seither «nur» noch ums Renngeschäft in der wilden GP-Landschaft.

Epp fand listenreich einen Weg für die Anschubfinanzierung dieser Karriere. Eine in Wien ansässige Sportwetten-Firma war der erste ganz grosse Geldgeber und ist heute noch dabei. In der Schweiz ist Werbung für ausländische Sportwetten verboten. Die Sport-Toto-Gesellschaft verteidigt ihr Monopol mit Zähnen und Klauen. Aber Lüthi übt seinen Sport im Ausland aus.

Dass mit Tom Lüthi ein «Landei» in einer der gefährlichsten und kapitalintensivsten Sportarten überhaupt den Weg in die Weltelite geschafft hat und sich dort inzwischen seit einem Jahrzehnt behauptet, ist kein Zufall. Wer sich in diesem Geschäft durchsetzen will, muss mental «unzerstörbar» sein. Der Rückhalt in einer starken, intakten Familie ist unerlässlich. Erst das Wissen, dass im schlimmsten Falle die Familie da sein wird, gibt Selbstvertrauen und Mut, um in der weiten Welt Heldentaten zu vollbringen.

Es braucht eine Mischung aus Anstand, Ehrgeiz und Bauernschläue

Die Erziehung, wie sie im ländlichen Bernbiet noch üblich ist, sorgt für jene Bescheidenheit, die einen Star davor bewahrt, in einem Zirkus der Eitelkeiten und Versuchungen den Boden unter den Füssen zu verlieren. Das ist wichtig. Denn der sportliche Erfolg ist in dieser Branche nicht alles. Weiche Faktoren spielen oft eine fast so wichtige Rolle wie die harten Fakten der Resultate. Die Geldgeber investieren ihre Werbegelder nicht nur aus kühler Berechnung und wegen der guten TV-Präsenz (SRF überträgt jedes Rennen live). Der Einstieg ins GP-Business ist immer auch ein emotionaler Entscheid.

Die Fähigkeit, eine tragfähige Beziehung zu den Investoren aufzubauen und zu erhalten, gehört zur Motorradsport-Karriere. Und es braucht eine ganz besondere Mischung aus Anstand, Ehrgeiz und Bauernschläue, um als Fahrer ein Rennteam zusammenzuhalten: Erfolgreiche Piloten schaffen es, die Mechaniker und Helfer um sich zu scharen und auf ein Ziel einzuschwören. Nur so funktioniert ein Sport, in dem es auch darum geht, dass eine Gruppe Männer beim Herrichten von teuflisch schnellen, komplizierten und hochempfindlichen Maschinen konzentriert und fehlerlos arbeitet.

Noch zwei Rennen sind zu fahren. Der Rückstand von Tom Lüthi auf den 25-jährigen französischen WM-Leader Johann Zarco ist mit 22 Punkten zwar fast uneinholbar. Aber gerade seine Karriere lehrt uns, dass alles möglich ist.

klaus.zaugg@azmedien.ch