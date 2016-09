Dass der Erfolg also unabhängig ist von den Spielern, die gerade für Basel spielen. Er irrte. Der FCB ist zwar national kaum gefordert, die Fehler fallen erst international auf – und da wirkt das Team plötzlich überfordert.

Kommen wir zum Trainer, Urs Fischer. Seine Bilanz auf europäischem Parkett ist so ernüchternd wie das gestrige Spiel. Natürlich leidet er darunter, dass sein Team nicht mehr die Qualität vergangener Jahre hat. Trotzdem sei die Frage erlaubt: Wäre ein solcher FCB-Auftritt auch unter Murat Yakin oder Paulo Sousa möglich gewesen? Wohl kaum. Seine Taktik gestern ist missglückt. Nun ist auch er gefordert, international Lösungen zu finden.

Der FC Basel hat sich mit seinen Leistungen in den letzten Jahren in Europa viel Respekt erarbeitet. Doch nun ist er an einem kritischen Punkt angekommen. Er muss aufpassen, dass er sich diesen Respekt nicht verspielt. Nach dem gestrigen Abend bleibt vorerst nur ein Ziel. Irgendwie den dritten Rang erreichen, damit der FCB im neuen Jahr wenigstens in der Europa League spielen kann. Das wird schwierig genug.