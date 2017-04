Man führt nun also wieder «technische Gespräche» in allen Dossiers. Die Schweiz und die EU sind am selben Punkt wie vor drei Jahren: Damals hat das Stimmvolk die Beschränkung der Zuwanderung beschlossen – und die Beziehungen mit der EU auf eine harte Probe gestellt. Dass die beiden Partner ihre Beziehungen normalisieren wollen, ist sicher zu begrüssen.

Euphorie wäre dennoch fehl am Platz. Schon bisher hat die EU den Abschluss neuer Abkommen mit Marktzugang – etwa im Strombereich – an die Lösung der institutionellen Fragen geknüpft. Neu koppelt die EU auch andere Dossiers, insbesondere die Aktualisierung des Vertrags über die technischen Handelshemmnisse daran. Damit trifft die EU eine empfindliche Stelle der Schweizer Exportindustrie. Piesacken ist das gute Recht der EU – es ist notabene ein Hinweis auf die Kräfteverhältnisse –, doch die feine Art ist das sicher nicht.

Es bleibt die Feststellung: Solange der bilaterale Weg nicht mit einem Rahmenabkommen erneuert wird, bleibt das Fundament der Beziehungen fragil. Die Deblockierung der Dossiers, die gestern auf so vielen Kanälen bejubelt wurde, nützt nichts, solange die institutionellen Fragen nicht gelöst sind. Man kann getrost darüber streiten, ob ein Rahmenvertrag opportun ist, jetzt wo Grossbritannien aus der EU austritt.

Doch: Die Vorstellung, dass bis Ende Jahr ein Abkommen vorliegt, ist verlockend. Dann könnte endlich eine inhaltliche Debatte darüber geführt werden, wie und ob die bilateralen Verträge weiterentwickelt werden sollen. Die Details zur Streitbeilegung wären bekannt, man wüsste, ob und wie unsere Souveränität tangiert ist. Das Rahmenabkommen würde nicht mehr wie ein Phantom die Schweizer Europapolitik beherrschen. Dieser Zustand nützt nur der SVP und lähmt FDP und CVP. Eine Klärung der Verhältnisse wäre gut. Also, lieber Bundesrat, verhandle gut – und zügig!