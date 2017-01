Unerreichbar sein für den Chef – gehört das ins Gesetz?

Unser heutiges Gesetz ist nicht dazu da, ihre Erreichbarkeit nach Büroschluss zu regeln. Viel eher müssen neue Vereinbarungen her, in denen die Erreichbarkeit «erkauft» wird. Es muss ein fairer Tausch sein, wo neben der Arbeitsleistung auch die Warterei eine Rolle spielt.

Trotz meiner Skepsis gegenüber neuen Regulierungen bin ich klar der Meinung, dass es ein neues Gesetz braucht. Aber nicht eines, dass den Arbeitgebern das Versenden von Mails und SMS per se verbietet. Sondern in dem die Abgeltung des dadurch verursachten Aufwands – und des Stresses – klar festgelegt wird. Eines, das dann auch den «Kauf» von Ferien ermöglicht. Eines, das flexible Arbeitszeiten zulässt, und eines, das das Arbeiten in den eigenen vier Wänden nicht unter Generalverdacht stellt. Und ja: Ich finde, zur Gesundheitsprävention gehört in heutiger Zeit auch, dass man sich also einmal eine digitale Auszeit nehmen kann, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben. Auch hierfür können Arbeitgeber künftig stärker in die Pflicht genommen werden.

KONTRA von der Praktikantin Flurina Dünki: «Was als Recht gedacht ist, kann in einen Zwang münden»

«Ein ausformuliertes Recht auf Abschaltung ist nicht notwendig. Der Anspruch ist im geltenden Arbeitsrecht bereits enthalten.»

Die Entspannung nach Feierabend gelingt im digitalen Zeitalter nur mit der Verbannung mobiler Geräte aus unserer Reichweite. Die Beantwortung von Textnachrichten aus dem Büro, ja nur schon die Gewissheit, für Vorgesetzte in der Freizeit via digitale Kanäle erreichbar sein zu müssen, kann zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen führen. Die seit 1. Januar geltende Ergänzung im französischen Arbeitsrecht, die grösseren Betrieben konkrete Massnahmen zum Schutz vor digitaler Kommunikation in der Freizeit vorschreibt, klingt deshalb im ersten Moment nach einer klugen Lösung.