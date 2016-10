Die Aussage ist bemerkenswert: «Wir erreichen in dieser Legislatur bislang eher mehr, als wir anfänglich dachten», sagte SP-Fraktionschef Roger Nordmann in der gestrigen Ausgabe dieser Zeitung. Bemerkenswert deshalb, weil die SP sonst ganz andere Botschaften aussendet. Die Rede ist vom «bürgerlichen Durchmarsch» seit den Wahlen vor einem Jahr, welche SVP und FDP im Nationalrat eine knappe Mehrheit beschert hatten. Doch Nordmann hat recht: Denn ein Jahr nach den Wahlen fallen die Bürgerlichen Wahlsieger vor allem durch Dissonanzen auf. Ihr Formstand ist tief und umso gemütlicher die Situation für die SP.

Ob all dem Gepoltere gehen nämlich zwei geschickte Schachzüge der Partei fast vergessen. Im Zuwanderungsdossier hat sie einen Keil zwischen die bürgerlichen Parteien geschlagen. Zuerst haben führende Köpfe von SP und FDP im Ständerat die Hürden für die Ratifizierung des Kroatienprotokolls und damit die Teilnahme der Schweiz am EU-Forschungsprogramm Horizon 2020 in die Höhe geschraubt. Die Personenfreizügigkeit darf nur auf Kroatien ausgedehnt werden, wenn mit der EU eine Lösung zur Regelung der Zuwanderung gefunden worden ist. Und in einem zweiten Schritt hat die SP im Nationalrat darauf verzichtet, bei der Umsetzung der SVP-Initiative zusätzliche flankierende Massnahmen zu fordern. Dieser Verzicht erfolgte zwar aus einer Position der Schwäche, doch die SP machte ihn zu einer Stärke. Die Partei machte sich damit endgültig zu einem Allianzpartner für die FDP. Diese konnte sich so aus der bürgerlichen Koalition mit CVP und SVP lösen. SP und FDP setzten im Nationalrat eine sanfte Umsetzung der Zuwanderungsinitiative durch, welche das Personenfreizügigkeitsabkommen nicht verletzt. Und damit wären auch die Bedingungen für die Ratifizierung des Kroatienprotokolls erfüllt.

Auffällig ist der gehässige Ton zwischen den Parteiakteuren

Natürlich kann man einwenden, dass das Europadossier FDP und SVP schon immer entzweit hat. Doch auffällig ist der gehässige Ton zwischen den Parteiakteuren. Die FDP freut sich zwar, dass sie nicht mehr als Juniorpartnerin der SVP wahrgenommen wird. Der Preis dafür ist aber viel Häme – nachzulesen vorwiegend donnerstags in der Weltwoche – und viel persönliche Animositäten. Neu ist zudem, dass sich CVP und FDP öffentlich und hinter den Kulissen heftig streiten. Die bürgerlichen Parteichefs betonen zwar, dass wechselnde Allianzen zum Politalltag gehören. Doch die atmosphärischen Störungen gerade auch zwischen den beiden staatstragenden Parteien CVP und FDP sind bemerkenswert. Sie sind nicht nur im Europadossier zu beobachten, sondern auch bei der Reform der Altersvorsorge – dem zweiten wichtigen Projekt der Legislatur. Die Chancen stehen gut, dass sich die SP auch in diesem Dossier durchsetzt. Denn vergessen geht oft, dass die SP bei den letzten Wahlen ihre Position im Ständerat gestärkt hat. Und es ist die kleine Kammer, welche derzeit konstruktive Arbeit leistet und kompromissfähige Lösungen präsentiert. Das hat sich im Übrigen auch bei der Unternehmenssteuerreform gezeigt, dem dritten Grossprojekt dieser Legislatur.

Bei der Altersvorsorge liess sich trefflich beobachten, weshalb sich die Linke nicht vor der bürgerlichen Mehrheit im Nationalrat fürchten muss. SVP und FDP haben in diversen Kommissionen, welche die Geschäfte für das Plenum vorbereiten, eine Mehrheit. Das führt manchmal zu Übermut - und spektakulären Entscheiden: Drastische Kürzung der Entwicklungshilfe, Abschaffung der Stempelsteuern oder eben ein Abbaukurs bei der Altersreform inklusive höherem Rentenalter. Doch entweder scheitern die Pläne im Rat oder SVP und FDP verabschieden sich bereits vor der Plenumsdebatte von ihren eigenen Vorschlägen - wie bei der Altersreform. Sie berauben sich damit jeglicher Glaubwürdigkeit und man fragt sich, wie viel Sachkompetenz, taktisches Geschick und Gestaltungswille die Kommissionsmitglieder von FDP und SVP in diesem Dossier haben.

Mehrausgaben für Strassen, Landwirtschaft und Armee dienen SP-Präsident Levrat letztlich als Beweis für den bürgerlichen Durchmarsch im Parlament. Allerdings gehören diese Bereiche seit jeher zu den «heiligen Kühen» im Parlament – etwas bösartig könnte man sie die Essenz bürgerlicher Politik in der Schweiz nennen. Aber nein, es gibt so wenig einen bürgerlichen Durchmarsch wie die Schweiz bis letzten Dezember eine Mitte-Links-Regierung hatte. Doch gute Politiker sind eben auch gute Erzähler und gute Geschichten bilden den Boden für die nächsten Abstimmungen, für die nächsten Wahlen. Und selbst diese Disziplin beherrscht die SP gerade etwas besser als die Konkurrenz.