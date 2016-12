Dabei sollten wir uns wenigstens an Silvester überlegen, ob nächstes Jahr nicht irgendetwas besser werden könnte. Und ob sich dafür nicht etwas tun liesse. Eine grosse Demo gegen den wachsenden Populismus zu organisieren, das wär was. Oder wenn ich das nicht anpacke, dann halt wenigstens dem rassistischen Grossonkel widersprechen und wider besseres Wissen am nächsten Familienfest eine politische Diskussion vom Zaun brechen.

Oder zuallermindest den Grossonkel überhaupt mal wieder einladen. Trotz seiner Hasstiraden – wenn ich mich schon nicht traue, ein paar Asylbewerber zu Hause zu bekochen, um etwas für ihre Integration und gegen meinen eigenen, inneren Rassismus zu tun. Einen Grossonkel einladen, das müsste doch drinliegen. Und wenn jemand anderes sich etwas Grösseres vornimmt und die Demo gegen Populismus tatsächlich organisiert: Ich wär dabei. Ich würde nicht grad ein Plakat malen und wahrscheinlich auch keinen Flyer verteilen. Aber ich würde mir den Nachmittag freihalten und hingehen.

Es liegt was drin im 2017. Etwas Gutes. Nehmen wir uns einen kleinen, gerne auch einen grösseren Vorsatz. Der Jahreswechsel ist mehr als eine erfundene, kleine, numerische Veränderung. Er ist eine Zäsur zwischen 365 einander nachgaloppierenden Tagen: Am Samstag, wenn die Glocken das lausige 2016 ausgeläutet haben und die Uhr noch nicht zwölf geschlagen hat, ist ein guter Zeitpunkt optimistisch zu sein.

Nur eins wird trotzdem nicht passieren: dass ich nächstes Jahr aus all meinen gespeicherten Fotos endlich ein Buch mache. Oder regelmässig jogge.

KONTRA von Samuel Schumacher, Reporter: «Wir sind die Versuchskaninchen unseres Perfektionismus»

«Gute Vorsätze sind ein lästiges Symptom unseres Selbstoptimierungszwangs. Sie wegzulassen, wirkt unglaublich entspannend.»

Wissen Sie noch, was Sie sich an Silvester 2015 für das neue Jahr vorgenommen hatten? Keine Sorge, ich auch nicht. Irgendwas mit mehr Sport oder weniger Stress wahrscheinlich. Diese Vorsätze lagen jedenfalls im Trend.

Laut einer Umfrage des Forschungsinstituts Forsa nahmen sich 61 Prozent der Befragten vor, Stress abzubauen, und 54 Prozent wollten sportlich einen Zacken zulegen.