In der Schweiz sorgte diese Woche für Empörung, dass der Vierfachmörder von Rupperswil Überwachungskosten von 52 000 Franken pro Monat verursacht hat – macht von Mai bis September mehr als 250 000 Franken!

Rund um die Uhr mussten ihn zwei Sicherheitsleute über Video beobachten, damit er in seiner Zelle nicht Selbstmord begehen kann. «Skandal!» lautete die allgemeine Reaktion: Wenn er sich umbringen will, solle man ihn bitteschön nicht daran hindern.

In Deutschland sorgte diese Woche für Empörung, dass sich ein syrischer Terrorverdächtiger im Gefängnis von Leipzig umgebracht hat. Seine Zelle wurde alle 15 Minuten kontrolliert. Dazwischen blieb ihm genug Zeit, um sich mit seinem T-Shirt zu erhängen. «Skandal!» lautete die allgemeine Reaktion – die Justiz habe versagt, Sachsens Justizminister solle zurücktreten.

Ja was denn nun? Soll der Staat ein Vermögen für die Überwachung eines Täters ausgeben? Oder soll er zulassen, dass er sich umbringt? Ein Unterschied besteht zwischen den beiden Fällen: In Deutschland hatten sich die Behörden erhofft, in den Befragungen mehr über den geplanten Anschlag und über das Terrornetzwerk zu erfahren.

Beim Fall Rupperswil handelt sich um eines der brutalsten Verbrechen in der Schweizer Kriminalgeschichte – aber es ist bis in die Details aufgeklärt: Der Täter hatte sich am 21. Dezember Zutritt zum Haus der Familie Schauer verschafft, die vier Anwesenden gefesselt, den 13-jährigen Sohn missbraucht, allen die Kehle aufgeschlitzt und sie mitsamt dem Haus in Brand gesteckt.

Der Staat könnte einen Giftcocktail zur Verfügung stellen

Es hat etwas Bestechendes zu sagen: Wenn ein Mörder diese Welt verlassen will, dann soll er dies ungehindert tun. Doch könnte der Staat ihm und den Gefängnisangestellten nicht das Erhängen oder das Aufschneiden der Pulsadern ersparen und einen Giftcocktail zur Verfügung stellen? Sollte man diesen Service vielleicht auch den lebenslang Verwahrten anbieten? Und was ist mit anderen Gefängnisinsassen, die nicht weiterleben wollen? Darf der Staat Selbstmord zulassen, ermöglichen oder gar anbieten?