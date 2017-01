Ich habe in den letzten Jahrzehnten viele dumme Sätze gehört. Einer der dümmsten lautet: «Einen Hitler wird es nie mehr geben. Wir wissen ja jetzt, was daraus geworden ist.» Natürlich wird es den Original-Hitler nie mehr geben, den haben ja Gott sei Dank längst die Würmer gefressen. Nach Hitler kam in Deutschland zuerst eine Generation, die nicht darüber reden wollte, dann eine Generation, die ein schlechtes Gewissen hatte, danach eine, die alles aufarbeiten wollte, darauf diejenige, die wiedergutmachen wollte, und jetzt die Generation: «Hä? Hitler? Ist das der Sänger von Rammstein?»

Wir Schweizer waren ja fein raus, es gab zwar bei uns auch braune Figuren, die schafften es aber zum Glück nicht an die Macht. Es hätte auch anders laufen können, darauf müssen wir uns nichts einbilden. Es mag für viele ernüchternd sein, aber wir sind nicht generell schlauer als die Deutschen. Wir können uns ja heute nicht mehr vorstellen, wie ein ganzes Volk auf so eine erbärmliche Witzfigur hereinfallen konnte. Ein kleiner, von Minderwertigkeitsgefühlen getriebener, herumschreiender Zwerg, der sich in eine Position manövrieren konnte, an der ihn niemand mehr zu eliminieren wagte.

Und immer wieder die Frage: «Warum hat niemand etwas getan gegen diese Ausgeburt des Bösen?» Da kann ich nur einen Tipp geben: Es war eben nicht so, dass eines Morgens ein Unbekannter namens Adolf auftauchte und schon am Nachmittag am Fernsehen die Leute aufforderte: «Kommt mit, lasst uns mal die Juden ausrotten. Alle mir nach!» Da hätten die Leute gemerkt, dass etwas nicht stimmt, und hätten ihn in die Psychiatrie eingeliefert. Nein, das Ganze kam schleichend, hatte mit Arbeitsplätzen und Autobahnen zu tun und wurde durch Angstverbreitung immer mächtiger, bis es zu spät war, die Lawine aufzuhalten.