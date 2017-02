Kippen sie oder kippen sie nicht? US-Präsident Donald Trump hat den Datenschutz für Ausländer per Dekret eingeschränkt. Noch sind sich Experten uneins, ob das auch Folgen hat für die Datenschutzabkommen mit anderen Ländern. Nur wenige Tage bevor Trump ins Weisse Haus einzog, hat die Schweiz mit den USA einen sogenannten «Privacy Shield» vereinbart. Das Abkommen regelt, wie US-Unternehmen mit den Daten von Schweizer Bürgern umgehen müssen. Oberstes Ziel von Bern ist es, die Daten vor dem Zugriff der US-Geheimdienste zu schützen. Der Schweizer «Privacy Shield» ist identisch mit jenem der Europäischen Union. Die Schutzschilder ersetzen die «Safe Harbor»-Abkommen, die wegen Sicherheitslücken in Verruf geraten sind.

Doch egal, ob die neuen Abkommen auf der Kippe stehen oder nicht: Aus Sicht der Nutzer bleibt der Datenschutz ohnehin löchrig. Zum einen hat sich die Gesetzeslage in den USA kaum gebessert, seit die «Safe Harbor»-Abkommen nicht mehr in Kraft sind. Zum anderen können US-Behörden trotz «Privacy Shield» auf die Daten von Schweizer Bürgern zugreifen – mit Verweis auf die nationale Sicherheit. Dafür braucht es den Verdacht einer «möglichen schwerwiegenden Bedrohung». Wie fleissig die USA unter dem Deckmantel der nationalen Sicherheit in Daten herumschnüffeln, machten spätestens die Enthüllungen von Edward Snowden deutlich.

Wer glaubt, unrechtmässig überwacht worden zu sein, kann sich neu immerhin an einen Ombudsmann wenden. Der Schönheitsfehler: Die vermeintlich unabhängige Stelle ist im US-Aussenministerium angesiedelt. Und Schweizer haben zwar das Recht auf Auskunft. Aber kein Recht auf Datenlöschung.