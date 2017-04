Sport in der Rekrutenschule – das war bislang eine Alibi-Übung, solange es nicht um die Spitzensport-RS ging. Zwar gibt der Stundenplan drei Stunden Sporttraining pro Woche vor. Eine Studie weist aber nach: Zu Beginn einer RS wurden noch zwei von drei Stunden umgesetzt, doch in den Wochen 14 bis 16 blieben gerade mal 21 Minuten übrig. Zudem waren die Lektionen inhaltlich nicht vorgegeben. Kein Wunder kehrten die Rekruten nach 18 Wochen müde und ausgelaugt in den zivilen Alltag zurück.

Damit ist nun Schluss. Die Armee vollzieht eine spektakuläre Wende: Sie setzt in der RS ein neues Sportkonzept in Kraft. Es sieht vier Stunden Sport pro Woche vor, konzipiert nach neusten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Es macht die Rekruten fitter, militärisch leistungsfähiger und weniger anfällig für Verletzungen.