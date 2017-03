Die Schweiz verfügt über das dichteste öffentliche Verkehrssystem der Welt. Der Taktfahrplan – eine helvetische Erfindung aus dem Jahr 1982 – verbindet die Menschen bis in die hintersten Winkel miteinander.

Das Netz wird immer engmaschiger, und wenn an einem Knotenpunkt wie in Luzern ein Zugswaggon aus den Gleisen springt und die Fahrleitung herunterreisst, wird das ganze Bahnsystem einem Stresstest unterzogen. Eine vordergründig simple Entgleisung hat in unserem öV-Netz breitflächige und lang andauernde Folgen. Der grösste Zentralschweizer Bahnhof bleibt wohl bis Montag gesperrt.

Die Entgleisung des Eurocity-Neigezugs beim Bahnhof Luzern in Bildern: