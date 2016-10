So geht das in der schnelllebigen Welt des Internets: Vor Jahren wurde Vine kurzzeitig stark gehypt. Twitter schlug zu und kaufte die Kurzvideo-App 2012 für 30 Millionen Dollar. Nun sieht das Management keine Verwendung mehr und will die Plattform schliessen. Fertig. Aus. Einfach so.

Dabei war doch Vine für Grosses bestimmt. Das Konzept ist ja auch ziemlich cool: Jedes Video dauerte genau sechs Sekunden. Man kann mehrere Szenen aufnehmen – kinderleicht mit einem Daumendruck auf dem Touchscreen. Doch am Ende ist alles zeitlich eng begrenzt. Im Internet wurden Vine-Videos zur neuen Kunstform erkoren. Eine neue Art und Weise des Storytelling sei das, hiess es. Nun ist sie tot.

Oder doch nicht? Jetzt hat sich die Plattform PornHub nämlich als Käufer von Vine anerboten. Wird die Pornobranche zur Retterin der (neuen) Kunst? Wobei sechs Sekunden für einen Pornofilm natürlich sehr ambitioniert sind. Aber wir leben ja bekanntlich in einer schnelllebigen Zeit. In diese passen Kürzest-Pornos für (allzu) Schnelle vielleicht ganz gut.