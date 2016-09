Mit 106:55 Stimmen verabschiedete der Nationalrat gestern eine neue Fassung der «Altersreform 2020» zur Sicherung der Altersrenten. Bei einer Vorlage, welche die Bevölkerung direkt im Portemonnaie trifft, fehlte es zuweilen an politischer Ernsthaftigkeit: Stimmenthalten bei wichtigen Entscheiden sowie Hauruck-Anträge der FDP werfen ein schiefes Licht auf die Arbeit des Parlaments. Stossend ist vor allem, dass der neue FDP-Antrag zur Kompensation der Rentenausfälle angenommen wurde, ohne dass jemand weiss, was die Folgen sind. Dieser «dritte Weg», den die Freisinnigen am Vorabend der Debatte eingereicht hatten, ist nicht nur unausgegoren, sondern gleicht einer politischen Bankrotterklärung: In 55 Stunden hat die Kommission die Reform auseinandergenommen, analysiert und neu zusammengesetzt. Die zündende Idee soll aber erst am Sonntag jemandem eingefallen sein? Wohl kaum.

Der dritte Weg zeigt sich bereits jetzt als nicht gangbar

So sind auch die Widersprüche zu anfänglichen Parteipositionen evident: Die FDP wollte zunächst die Lohnbeiträge in der beruflichen Vorsorge (Altergutschriften) für 45- bis 55-Jährige auf 16 Prozent und für über 55-Jährige auf 18 Prozent festlegen. Über den «dritten Weg» sollen nun beide auf 13,5 Prozent gesenkt und im Gegenzug bei den Jungen massiv erhöht werden. Inkohärenz auch bei der SVP, welche die Renten der Übergangsgeneration nur für die nächsten 10 Jahre (anstatt 15) schützen wollte. Mit dem «dritten Weg» akzeptiert sie nun den teuren Rentenschutz für die nächsten 25 Jahre. Und schliesslich trifft diese Vorlage just kleinere und mittlere Betriebe sowie die Jungen übermässig. Sie werden mehr bezahlen müssen.

Spätestens jetzt zweifelt keiner mehr: Das Projekt «dritter Weg» wird nicht überleben.

Auch wenn das Vorgehen als taktisches Manöver diente, um die 70 Franken AHV-Zuschlag pro Monat aus der Reform zu kippen, bleiben die rechten Parteien den Beweis schuldig, wie sie die Rentenausfälle kompensieren wollen. Denn ein neuer Vorschlag muss nicht nur ausgewogen sein, das heisst keine Gesellschaftsgruppen übermässig benachteiligen. Er sollte gleichzeitig nicht teurer sein als jener des Stände- und Bundesrats.

FDP-Ständeräte sind zuversichtlich, eine Lösung werde sich finden lassen. Die CVP zeigt sich

offen, neue Berechnungen anzustellen, zweifelt aber daran, dass ein brauchbares Resultat herausspringt. In den insgesamt über hundert Stunden Sitzungen, in über 40 Berichten und all den Berechnungen des Bundesamts für Sozialversicherungen hat sich keine bessere Lösung ergeben. Bis heute bleibt der Ständeratsvorschlag (70 Franken mehr AHV für alle) der billigste: Er würde die Löhne um 0,7 Prozentpunkte zusätzlich belasten. Der Vorschlag des Bundesrats würde 0,8 Prozent mehr Lohnabgaben bedeuten und jener des Nationalrats plus 1,1 Prozent.

Die Christdemokraten spielen das Zünglein an der Waage

Lässt sich die CVP nicht von einem besseren Vorschlag überzeugen, besteht akute Absturzgefahr: Denn der Nationalrat hat gestern in aller Deutlichkeit signalisiert, dass er einer Erhöhung der AHV nie und nimmer zustimmen werde. Für SVP und FDP ist der 70-Franken-

Zuschlag ein Tabu. Sie setzen auf ein anderes Konzept: Die Ausfälle in der beruflichen Vorsorge sollen auch dort kompensiert werden – über längeres Sparen. Bei diesem Vorschlag spielt wiederum die Linke nicht mit. Das führt zu einem Stellungskampf zwischen den beiden Kammern: CVP und SP verfügen über eine Mehrheit im Ständerat; FDP, SVP und GLP

dominieren den Nationalrat. Werden sie sich nicht einig, stürzt die Vorlage ab.

Zu hoffen bleibt, dass einzelne Politiker sich der Verantwortung und auch der Konsequenzen des Scheiterns bewusst sind: Handelt das Parlament nicht, wird die AHV bis 2030 ein Defizit von sieben Milliarden Franken pro Jahr anhäufen. Die Finanzierungsprobleme der Pensionskassen werden sich verschärfen. Aufgrund von diesem Handlungsdruck verfügt die Linke über einen minimen strategischen Vorteil. Während die Reformen für die Pensionskassen zwingend sind, kann die SP zumindest vordergründig mit einem Scheitern leben: Dass Frauen nicht länger arbeiten müssen und dass Renten nicht gesenkt werden, ist im Interesse der SP. Sie wäre aber bereit, diese Positionen zugunsten einer höheren AHV-Rente aufzugeben.

