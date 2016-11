Die Globalisierung ist unumkehrbar, und es wäre absurd, sie zurückzudrehen. Dennoch haben manche nicht von ihr profitiert. Die Volksparteien müssen sich schnell um diese Menschen kümmern. In atemberaubendem Tempo implodiert gerade die Wirtschaftsordnung der Nachkriegszeit. Nationalisierung statt Internationalisierung und Abschottung statt Freihandel spiegeln den Zeitgeist. Ein aufflammender Neo-Nationalismus treibt die Briten aus der Europäischen Union und bringt in den USA Donald Trump ins Weisse Haus.

Ironie, aber kein Zufall, dass die Idee weltweit offener Märkte für Güter und Arbeitskräfte ausgerechnet in jenen Ländern zu Grabe getragen wird, die mit Margaret Thatcher und Ronald Reagan die Geburtshelfer der Globalisierung stellten. In den angelsächsischen Volkswirtschaften zeigt sich rascher und deutlicher als in den europäischen Wohlfahrtsstaaten, was schiefgelaufen ist seit dem Ende des Kalten Krieges, dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Aufstieg Chinas zur führenden Welthandelsnation. Die Globalisierung war der stärkste Wachstumsmotor der Menschheitsgeschichte. Aber sie hat Verteilungsfragen unbeantwortet gelassen. Sie sorgte dafür, dass es noch nie so vielen Menschen so gut wie heute geht. Aber sie hat eben auch zu einer Polarisierung der Gesellschaften geführt.

Die Globalisierung hat Verteilungsfragen verdrängt, weil erwartet wurde, dass die Flut des Fortschritts alle Boote anhebt und voranbringt. Die positiven Wirkungen der Globalisierung würden allen zugutekommen. Zwar wurde dieses neoliberale Versprechen weitgehend eingelöst. Die heutigen Generationen leben länger und gesünder als ihre Vorfahren. Das gilt nicht nur für Deutschland oder Europa. Aber: Von den Vorteilen der Globalisierung haben nicht alle gleichermassen profitiert. Dabei ist es unwichtig, ob die Gewinne von Arbeitsteilung und globalem Wettbewerb tatsächlich ungleich verteilt wurden. Ein grosser Teil der Bevölkerung hat das Gefühl, dass mit der Globalisierung vieles falsch laufe und der Staat einseitig den Interessen der Eliten diene, aber die Nöte der Massen vernachlässige. (Zu) viele Menschen empfinden, dass in guten Zeiten Gewinne privatisiert und in schlechten Zeiten Verluste sozialisiert werden. Dass Reiche immer wohlhabender und Arme immer hoffnungsloser würden. Noch federn die europäischen Wohlfahrtsstaaten einen Teil der Polarisierung ab. Aber es ist eine Frage der Zeit, bis auch auf dem Kontinent der Protest lauter und der Populismus stärker werden.

Objektive Fakten spielen bei der Beurteilung der Globalisierungsfolgen eine geringere Rolle als subjektive Bewertungen. Die Verhaltensökonomik kann zeigen, dass Menschen Win-win-Lösungen verwerfen, wenn sie die Verteilung der Gewinne als unfair bewerten. Also, selbst wenn alle von der Globalisierung profitieren, aber einige sehr stark und die meisten nur sehr schwach, wird eine derartig ungleiche Verbesserung als ungerecht empfunden und deshalb abgelehnt. Niemand in der Politik hat bis hierher die Erkenntnisse der Verhaltensökonomik besser für die Praxis instrumentalisiert als die Brexit-Befürworter und die Trump-Berater. Sie haben verstanden, dass es politisch nichts nützt, der Bevölkerung in hoch spekulativen Kosten-Nutzen-Rechnungen die gesamtwirtschaftlichen Vorteile von Kooperation und Kompromiss vorzurechnen. Sie haben den Unterschied zwischen individueller Wahrnehmung und tatsächlicher Realität mit kaltem Kalkül in die politische Waagschale geworfen und die Bevölkerung in ihrer subjektiven Wahrnehmung bestärkt. Sie haben mit Glauben, nicht mit Tatsachen argumentiert, haben aus Einzelfällen allgemeingültige Phänomene konstruiert.

Deutschland, höre die Signale! Wer hierzulande einen Grexit oder Donald Trump, Nationalismus und Populismus verhindern will, muss zwangsläufig bei den Ursachen der Polarisierung der Gesellschaft ansetzen. Er muss die Verteilungsfragen ganz oben auf die politische Agenda setzen. Genauso wie sich Globalisierung und Digitalisierung weder verhindern noch gar zurückdrehen lassen, hilft es nicht weiter, in einem Bundestagswahlkampf an alten Ideologien und Glaubensgrundsätzen festzuhalten. Nur einäugig auf die makroökonomischen Vorteile von Globalisierung und ihrer genuinen Nachfolgerin, der Digitalisierung, zu setzen, ist zu wenig.

Ein bisschen Steuersenkungen hier und etwas mehr Staatsausgaben dort werden den Volksparteien nicht genügen, das Wohlwollen, die Akzeptanz und das Vertrauen der Bevölkerung zurückzugewinnen. Bei einer Zeitenwende liefert eine kleinteilige Reparatur einer gesellschaftspolitischen Schieflage keine nachhaltige Stabilität. Demografischer Wandel, Globalisierung und Digitalisierung verlangen nach einem neuen Gesellschaftsvertrag für das 21. Jahrhundert.

Der Autor, geboren 1957 im Kanton Bern, ist Professor an der Universität Hamburg, mit einem Lehrstuhl für Internationale Wirtschaftsbeziehungen. 2008 bis 2011 gehörte er dem Sachverständigenrat deutscher Stiftungen für Integration und Migration an.