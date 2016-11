Endlich! In den USA endet heute ein Wahlkampf, der als eigentliche Schlammschlacht in die Geschichte eingehen wird. Nicht dass sich frühere Präsidentschaftskandidaten mit Samthandschuhen angefasst hätten. Doch die Kontroverse zwischen Donald Trump und Hillary Clinton war in einem bislang einmaligen Ausmass von Beleidigungen und Beschimpfungen geprägt. Politische Inhalte blieben dabei weitgehend auf der Strecke.