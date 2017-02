Der Mann mit der zu langen roten Krawatte gibt uns immer noch viele Rätsel auf. Nicht nur in den USA wird heftig darüber gestritten, wie man auf Donald Trump, diesen heftig twitternden US-Präsidenten, reagieren soll. Wie muss man den wohl mächtigsten Mann der Welt wirklich einschätzen?

Geht man davon aus, dass Trump es alles ernst meint, müsste gegen die meisten Aussagen lauthals opponiert werden. Meint man, er wisse nicht, was er sagt, müsste er wohl schleunigst vom Amt enthoben werden. Lenkt er mit seinem Getwitter und den Dekreten ab von anderen Zielen, müssten diese im parlamentarischen Prozess oder mithilfe von Gerichten debattiert werden. Käme man zum Schluss, dass Trump einfach hoch pokert, um nachher in den Verhandlungen nachzugeben, müsste man mitpokern.

Berichte über Trump bringen den Medien auch Quote

Wie auch immer die Antwort auf das Phänomen Trump ausfällt – immer stehen auch die Medien mit im Fokus der Debatte. Das war schon im Wahlkampf so, das ist es auch jetzt in den ersten drei Wochen der Präsidentschaft. Tatsächlich vergeht kein Tag, an dem Äusserungen oder Erlasse des US-Präsidenten nicht von gewaltigen Debatten gefolgt werden. Die US-Nachrichtensender CNN oder Fox berichten kaum noch über andere Themen, in den Abend-Nachrichten und den Late-Night-Talkshows dasselbe Bild. Von den Online-Medien ganz zu schweigen.

Gleichzeitig sieht man, dass die Regierung Trump wie kaum eine andere zuvor den Medien den Krieg erklärt hat. Auch über dieses tägliche Katz-und-Maus-Spiel wird in Echtzeit berichtet. Halten die Medien den Äusserungen kritisch entgegen, werden sie als «Fake News» abgekanzelt. Werden Unwahrheiten von Trump-Beratern als «alternative Fakten» dargestellt, folgt der weltweite Aufschrei. Kaum verwunderlich, sieht Trump-Strategiechef Stephen Bannon die Medien gar als Partei – als Oppositionspartei. Ein erstes Fazit: Das Thema Trump bringt den Medien Einschaltquoten und macht die Medien ihrerseits zum Thema.

Hilft das den Medien sogar? Nicht nur die TV-Sender haben dank den neuen Quotenknüllern mehr Werbeeinnahmen. Der durch Spenden finanzierte US-amerikanischer Non-Profit-Newsdesk Pro Publica verzeichnet mindestens 750'000 Dollar Spenden als Reaktion auf Trump.

Das Wirtschaftsblatt aus New York, das «Wall Street Journal», feiert Rekordzuwächse bei den Abo-Zahlen. Sowohl die «Washington Post» als auch die «New York Times», beide auch international geschätzte, liberale Qualitätsblätter, wachsen kräftig und möchten 2017 weiter wachsen. Dutzende Journalisten sollen eingestellt werden. Deshalb das zweite Fazit: Der Journalismus, wenn er als kritische Instanz wirkt, als vierte Gewalt, wird von einem breiten Publikum wieder vermehrt als Informationsquelle genutzt.

Die neue Medienwelt wird von Online-Medien dominiert

Das Phänomen Trump, es bewegt und es trifft auf die Medien in einer Phase tiefer Verunsicherung. Die traditionellen Medien, die Zeitungen, aber auch das Fernsehen und das Radio mussten insbesondere in den USA, aber auch in Europa, in den vergangenen Jahren massiv Federn lassen. Nichtjournalistische Angebote wie Facebook, Instagram oder auch Netflix haben die Branche innert kürzester Zeit durchgeschüttelt. Sie führten auch zu einem ganz anderen Konsumverhalten als noch vor wenigen Jahren, Werbegelder flossen in die neuen Medien.

Gleichzeitig haben die Journalisten ihre Rolle als Welterklärer abtreten müssen. Facebook-Freunde, Online-Foren, Blogs haben ihre Plätze eingenommen. Ihnen widmen sich die User immer mehr Zeit. Ob die veröffentlichten Berichte vorher geprüft werden oder nicht, scheint egal zu sein. Ebenso ob die Bilder der Stars auf Instagram retuschiert wurden. Studien zeigen, dass Falschnachrichten – «Fake News» – von wahren Aussagen oft kaum unterschieden werden können. Besonders Jugendliche haben damit Mühe.

Nach der Wahl Trumps ist die Debatte um die Medien, ganz besonders um die Wahrheit in den Medien, wieder neu entbrannt. Wem glauben, wie auf Unwahrheiten reagieren, wie gewichten? Diese Fragen waren noch vor wenigen Monaten kaum mehr aktuell. Alles war nur darauf gerichtet, eine Nachricht auf der «Timeline» von möglichst vielen Facebook-Nutzern erscheinen zu lassen, um schliesslich von möglichst vielen Freunden «geshart», «gelikt» zu werden. Erst seit der Trump-Debatte wurde einer breiten Öffentlichkeit auch bewusst, was Profis schon länger wussten: Es gibt inzwischen «Bots», Computer also, die Falschnachrichten platzieren, die Kommentare steuern und die auch «liken».

Gut möglich nun, dass «Trump» zu einer Wiederbelebung des klassischen Journalismus führen kann. Die Suche nach der Wahrheit, das Gewichten, Auswählen und Kommentieren werden wieder stärker geschätzt. Wie stark der Aufschwung anhält, mag niemand vorauszusehen. Wichtig ist jedoch, dass sich die Medien auch an die Fakten halten. Auch bei der Beurteilung von Donald Trump.