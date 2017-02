Es war eine Machtdemonstration erster Güte. Aber für einmal fand sie nicht auf dem Platz statt. Was der FC Basel und seine Führung in den letzten Tagen ablieferten, ist irgendwo zwischen herausragend und genial anzusiedeln.

Erst gelang es der Führung um Präsident Bernhard Heusler und Sportdirektor Georg Heitz, den perfekten Abgang einzuleiten. Dann präsentierte der Verein abermals einen neuen Rekordumsatz. 132 Millionen Franken Einnahmen, 29 Millionen Gewinn, mittlerweile fast 60 Millionen Franken flüssiges Geld.

Wenn Heusler und Heitz den FCB im Sommer tatsächlich verlassen, ist das FCB-Reich für die Konkurrenz in nie da gewesene Ferne entrückt. Es ist das Vermächtnis eines Duos, das die Schweizer Fussball-Landschaft in den vergangenen Jahren geprägt und dominiert hat. Ein Duo, das beste Voraussetzungen hat, bald in der Bundesliga gemeinsam ein nächstes Projekt zum Fliegen zu bringen.

Wie aber wirkt sich das «Basel-Beben» auf die Schweiz aus? Die Konkurrenz schöpft leise Hoffnung. Denn der Führungswechsel ist auch ein Zeichen dafür, dass selbst auf den FCB schwierigere Zeiten zukommen können. Der Zugang zur lukrativen Champions League wird schwieriger. Kommende Saison wird der FCB dank des (mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit) Meistertitels noch einmal direkt qualifiziert sein.

Danach drohen die Mühlen der Qualifikation. Und damit die Gefahr, dass der FCB irgendwann zu gross für sich selbst wird. Umso wichtiger ist es, dass die neue Führung um Bernhard Burgener und Marco Streller konsequent am Plan festhält, wieder vermehrt auf den eigenen Nachwuchs zu setzen. «Basel first» ist ein Muss.

Die Gefahren der Übersättigung haben Heusler und Heitz frühzeitig erkannt. Es ist ihr letztes Meisterstück nach einer langen Folge von strategisch hervorragenden Entscheidungen. Welche sportlichen Ziele bleiben ihnen in dieser Saison nun? Das Hauptziel, der 20. Meistertitel, wird problemlos realisiert. Darum ist es eigentlich nur ein einziges: der Cup.

Fünf Jahre ist es her, seit Rot-Blau diesen Pokal letztmals gewann. Zwischen 2013 und 2015 gab es drei Final-Niederlagen in Serie. Das ist ungewohnt. Es ist höchste Zeit für eine Korrektur.

Die Langeweile in der Meisterschaft hat doch noch einen wohltuenden Nebeneffekt. Selten in den vergangenen Jahren war das Interesse am Schweizer Cup so gross wie in diesem Jahr. Der FC Zürich hat am Donnerstag im Viertelfinal in Basel die Chance, seine Metamorphose seit dem Abstieg zu krönen. Er beruft sich auf die Kraft des 13. Mai 2006, als er in Basel Meister wurde – und schielt sogar ein klein wenig in Richtung Cup-Titelverteidigung.

Neben Basel und Zürich lechzen auch Sion und Luzern nach dem grossen Triumph. Und wenn es um Träume geht, dann darf ein Verein natürlich nie fehlen: YB. Erstmals seit der Saison 2010/11 haben die Berner im Cup überwintert.

Es lockt der erste Titel nach 30 Jahren des langen Wartens. Die erste von noch drei Hürden ist überschaubar: Winterthur. Eine Pleite würde den spürbaren Aufwind unter dem neuen Sportdirektor Christoph Spycher empfindlich schwächen. Ein Berner Coup im Cup könnte indes das Startsignal sein, um den Abstand zum entrückten Imperium aus Basel zu verringern.

Nachdem die Young Boys in den vergangenen Monaten einige starke Signale aus der Teppichetage entsandt haben, gilt es nun, endlich auch auf dem Rasen nachzuziehen. Es gilt,

die Übergangsphase beim FCB auszunutzen.