Dario Cologna ist eine der grossen Figuren im Schweizer Sport. Der dreifache Olympiasieger hat den Langlaufsport hierzulande aus dem Dornröschenschlaf geküsst und das Interesse einer breiten Öffentlichkeit geweckt. Wo der Bündner in der Vergangenheit auch antrat, überall gehörte er zu den grossen Favoriten. 55 Podestplätze im Weltcup seit 2008 sprechen eine deutliche Sprache.

In die bevorstehende Saison steigt Dario Cologna indes mit einer gewissen Verunsicherung. Nach einem Winter zum Vergessen mit körperlichen Problemen – die Wade kristallisierte sich beim kompletten Langläufer Cologna erstmals so richtig als physischer Schwachpunkt heraus – ist es für ihn schwierig, sich einzuordnen und seinen derzeitigen Platz in der internationalen Hackordnung abzuschätzen. Der Anspruch bleibt die Ranglistenspitze, seine Werte in den Leistungstests vor einem Monat lagen folgerichtig auf absolutem Rekordniveau. Dies seien sie bereits vor einem Jahr gewesen, bremst Cologna die Optimisten aus dem Umfeld gewohnt nüchtern. «Dario ist der Chef im Ring», schwärmte hingegen Langlaufchef Hippolyt Kempf.

Immerhin stimmte das Timing bei Colognas Auszeit vom Siegerpodest; in der vergangenen Saison gab es weder WM- noch Olympiagold zu gewinnen. Deshalb verpasste der 30-Jährige im «Seuchenwinter 2015/16» letztlich nichts, was er nicht schon sein eigen nennen darf. Diese Lage ändert sich jetzt mit den Weltmeisterschaften im finnischen Lahti. Denn unter den Titelverteidigern sucht man Cologna vergeblich. Bei der letzten WM in Falun war Silber im Skiathlon für den Bündner das Höchste der Gefühle. Wobei ...

Hier fangen die Fragen des Dario Cologna erst an. Besiegt wurde der Bündner in Falun vom Russen Maxim Wylegschanin. Vielleicht gehört dieser auch – gemäss «New York Times» – zum Dutzend gedopter russischer Langläufer der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi. Dann würde der Schweizer den Titel erben – sofern die Russen durch den in zwei Wochen erscheinenden zweiten McLaren-Bericht zum staatlichen Dopingprogramm hieb- und stichfest überführt und jeweils für vier Jahre gesperrt werden. Cologna forderte darauf bereits im Sommer Antworten und kritisierte den derzeitigen Zustand der Ungewissheit. Doch nichts geschah, die Russen werden auch morgen beim Weltcupstart in Kuusamo ins Rennen steigen. Wenn das Internationale Olympische Komitee und der Skiverband FIS ihrem bisherigen Tempo treu bleiben, vielleicht sogar an der WM Ende Februar in Lahti. Definitive Entscheide könnten erst im Frühling fallen, warnte IOC-Präsident Bach schon mal. Folgt dann bei den Russen das Szenario «Daumen nach unten», käme dies einer massiven Verfälschung der ganzen Saison gleich. Ein GAU für die Glaubwürdigkeit der Ausdauer-Sportart, wie ihn eben erst die Leichtathletik erlitt.