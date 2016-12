Liebe Leserinnen, liebe Leser. Falls Sie des Englischen nicht mächtig sind und folglich den Titel dieses Artikels nicht verstehen, dann empfehle ich Ihnen hiermit dringend, von einer eventuell geplanten, vorweihnachtlichen Einkaufstour in Zürich abzusehen. Wieso? Nun, offensichtlich hat man in der grössten Stadt der Schweiz die Prioritäten verschoben und kommuniziert deshalb mit der Laufkundschaft vornehmlich auf Englisch.

Ein paar Beispiele gefällig? Im Spielwarenladen wird man von einem Verkäufer, der eine Minidrohne in der Luft herumschwirren lässt, mit «How are you today, Sir?» begrüsst. Er preist ausserdem «the best toy store of the world» an, kann mir aber nicht sagen, wo ich das von mir gesuchte Zubehör für ein bestimmtes Spiel finde. Im nahe gelegenen Luxus-Kaufhaus steht beim Eingang keine Information, sondern der «Guest relations service». Und im anderen Shopping-Paradies der gehobenen Preisklasse dürfte ich in die «Customer Lounge», während ich auf eine Beratung warte. Und zu schlechter Letzt erwartet mich beim Weihnachtsmarkt ein «singing christmas tree». Was das alles heisst? Google-Translate hilft bestimmt!