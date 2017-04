Weshalb ist das nicht überall so? Auf dem Honigglas muss eine Biene abgebildet sein, auf dem Apfelsaft ein Apfel und auf dem Orangensaft eine Orange. Simpel, eigentlich, das versteht jedes Kind. Aber auf dem Honigglas ist eine Apfelblüte, auf der Butter ein Enzian, auf der Apfelverpackung ein Lemur und auf dem Appenzeller Mutschli ein Bär.

Kein Wunder, gibt es Menschen, die glauben, Weichkäse würde von kleinen Engelchen gemacht, die Pfeil und Bogen in ihren Händen halten. Man versucht, uns in die

Irre zu führen, falsche Zeichen werden gesetzt, mit Absicht, um uns in eine Bubble aus nostalgischer Verklärtheit und ignoranter Verdrängung einzulullen. Und es funktioniert bestens. Fragen, die jedem Kind auf der Zunge brennen müssten, kommen uns nicht einmal mehr in den Sinn.

Was hat der Hase auf der Eierpackung verloren? Warum finden wir in unseren Weinkellern Abbildungen von Adlern, Steinböcken, Lorbeerkränzen, Saufgelagen, Nussbäumen (!) und Segelschiffen, aber keine einzige Traube? Was macht Roger Federer auf der Wegwerfrasiererverpackung? Und was suchen Doppelsegel und Dreifachschlüssel in Banken-Logos? Kommt unser Geld von einem Doppelmaster oder aus einem Schlüsselbund? Müssten da nicht Kreditheinis, Börsianer, Drogendealer oder Waffenhändler stehen? – Lassen wir uns womöglich für blöd verkaufen?

Weg mit dem Swoosh und mit dem Apfel

Ich plädiere, zur allgemeinen Sicherheit, für mehr Ehrlichkeit auf Verpackungen! Auf den Skipullover gehört kein Schneekristall, sondern eine Schneekanone, dort kommt der weisse Segen schliesslich her. Auf die Autokühlerhaube kommt weder ein genderbelastetes Marssymbol noch ein verklärter Sternenhimmel, sondern das Abbild eines Roboters, und auf der Turnschuhschachtel will ich keine aerodynamischen Guthäkchen-Logos mehr sehen, sondern ein Kind aus einem Drittweltland. Der Swoosh hat diese Schuhe nicht gemacht, er dreht sie uns bloss an.

Und den leuchtenden Apfel auf dem Deckel meines Computers, Telefons und WiFi-Hubs kann man auch gleich ersetzen, am ehrlichsten wohl mit dem kleinen Schwesterchen des Kindes auf der Turnschuhschachtel.

Denn wenn auf der Milchpackung eine Kuh abgebildet ist stellvertretend für die, die die Milch gemacht haben, muss auf der Hälfte unserer Wohlstandsgüter ein unter dem Existenzminimum darbendes überarbeitetes Kind abgebildet sein. So wäre das, wenn wir ehrlich wären.

Lügen haben die längsten Beine

Aber Lügen haben längere Beine und unser Geld hat uns am Kragen. Vielleicht sieht sie mich deshalb so beschuldigend an, die blöde Kuh.