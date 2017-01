Ich packe meinen Koffer und nehme mit: alles! Und zwar nicht im Frachtraum, sondern griffbereit. Im Rollköfferli, der eigentlich ein Mini-Reisebegleiter sein sollte, in Wahrheit aber eine Monsterschachtel ist. Spätestens seit es bei der Swiss billiger ist, nur mit Handgepäck zu fliegen («Light»), zwängt der Hinterletzte sämtliche Urlaubsutensilien in ein Rollköfferchen und zieht damit möglichst rasch am Bodenpersonal vorbei, um einer Grössen- und Gewichtskontrolle zu entfliehen.

Erdreistet sich die Stewardess, den zu grossen Begleiter in den Frachtraum zu verfrachten, wird der Passagier zickig. Besser als Kino!

Hat er es nach drinnen geschafft, versucht er, einen Platz in der Ablage zu ergattern. Doch da liegen schon die anderen Monsterkoffer. Die Folge: Stau im Gang, Geschimpfe und Gerangel zwischen Passagieren, lehrerhafte Anweisungen aus dem Cockpit – und Verspätung.

Wann sind wir zur Handgepäck-Gesellschaft verkommen? Früher lagerten im Gepäckfach Handtäschli, Aktenkoffer oder Plastiktüten aus dem Duty Free, heute reist man mit dem ganzen Hausrat. Lasst doch mal eure Koffer zu Hause und bringt stattdessen ein wenig mehr Gelassenheit mit an Bord.