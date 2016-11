Der Mensch ist von Grund aus nostalgisch. Mit sehnsuchtsvoller Rückwendung zur Vergangenheit klammern wir uns an das Leben. In unseren Breitengraden stieg die Lebenserwartung, als die Kindersterblichkeit abnahm, rapide an. Der menschliche Fortschritt – insbesondere die Medizin – machte es uns möglich, gegenwärtig durchschnittlich an die 80 Jahre heranzukommen. Für die Zukunft tüfteln Forscher am Gen des ewigen Lebens.

Gestern feierte der älteste Mensch der Welt seinen 117. Geburtstag. Es ist ein italienisches Märchen: Emma Morano wurde kurz vor der Wende ins 20. Jahrhundert geboren. Im Kopf fühle sich die Italienerin noch immer klar – erst seit vergangenem Jahr ist Morano bettlägerig. Jedoch verliess die Piemontesin gemäss Medienberichten seit 20 Jahren ihre Zwei-Zimmer-Wohnung nicht mehr. Diese Vorstellung versetzt mich in meine Altersheimbesuche zurück. Dann, wenn ich die betagten Menschen im Aufenthaltsraum sitzen, und ins Leere starren sehe, stelle ich mir jeweils die kritische Frage nach dem Sinn des Lebens: Wann ist das Leben kein erfülltes Leben mehr?