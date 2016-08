Recherchen dieser Zeitung haben in diesem Frühling fragwürdige Entscheide und Fehler der kantonalen Pensionskasse zutage gefördert, die diese am liebsten unter den Teppich gekehrt hätte.

Im Rahmen einer grossen, differenziert geführten Debatte zu zwei Interpellationen der SVP und der FDP nahm sich das Kantonsparlament der politischen Aufarbeitung an. Für fette Schlagzeilen hatte gesorgt, dass der Personal- und Organisationsausschuss der Verwaltungskommission dem Pensionskassen-Direktor eine Lohnerhöhung von Lohnklasse 26 auf 29 gewährte.

Und diese just zu einer Zeit, in welcher der Kanton eine Milliardenunterdeckung der Pensionskasse ausfinanzieren muss. Massiver öffentlicher Druck führte schliesslich dazu, den Lohn von PK-Direktor Reto Bachmann «nur» auf Lohnklasse 28 zu erhöhen.

Publik gemacht hat diese Zeitung zudem, dass eine Nachlässigkeit der PK-Verantwortlichen dazu führte, dass die Kasse im letzten Jahr Risikobeiträge in der Höhe von drei Millionen Franken nicht eingezogen hat.

Grüne Kritik am Finanzdirektor

Auf der Anklagebank sass gestern neben den Verantwortlichen der Pensionskasse auch die Regierung, sprich: Finanzdirektor Roland Heim. Vor dem Hintergrund der seit 1. Januar 2015 selbstständig operierenden Pensionskasse hält sich das Finanzdepartment mit einer politischen Wertung der Vorkommnisse zurück.

Die regierungsrätliche Stellungnahme zu den beiden Interpellationen fällt entsprechend verhalten aus. Für Grünen-Sprecher Felix Glatz-Böni (Bellach) grenzt das an «Arbeitsverweigerung». Der Finanzdirektor handle nach dem Motto «Mein Name ist Hase, ich weiss von nichts».

Die «Unschulds-Kommunikation» der Regierung und der Verwaltungskommission trage nicht zur gewünschten Entpolitisierung bei. Die Regierung wähle schliesslich die Vertreter der Arbeitgeber in die Verwaltungskommission, zudem nehme Finanzdirektor Roland Heim selbst Einsitz in dieser Kommission. «Sagen Sie doch endlich, wie Sie die Sache einschätzen», lautete seine «Bitte» an Roland Heim.

SVP-Sprecher Thomas Eberhard (Bettlach) bezeichnete die vom Bundesgesetz geforderte Entpolitisierung der kantonalen Vorsorgeeinrichtung als einen «Fehler». «Es ist besorgniserregend, wenn die Regierung keine eigene Meinung mehr wiedergeben kann.» Per Gesetz sei diese dazu verpflichtet, über Angelegenheiten im kantonalen Interesse Auskunft zu geben.

Vonseiten der grossen Mittefraktion nahm CVP-Kantonsrat Alois Christ aus Mümliswil CVP-Regierungsrat Roland Heim in Schutz, indem er meinte, dass mit dem neuen Pensionskassengesetz die Verwaltungskommission und eben nicht mehr der Regierungsrat für die Geschäfte der Kasse verantwortlich sei.

In eine ähnliche Richtung zielten auch die Stellungnahmen von SP und FDP. Aufgrund ihrer neuen Rolle könne die Regierung nicht mehr zu Lohneinstufungen und Risikobeiträgen Stellung nehmen, sagte Markus Ammann (SP, Olten). Und Peter Hodel (FDP, Schönenwerd) hielt fest: «Für uns ist klar, dass die Regierung auf viele Fragen nicht mehr antworten kann.»

Finanzdirektor Roland Heim machte an die Adresse von Felix Glatz-Böni deutlich, dass er innerhalb der Verwaltungskommission seine Meinung klar vertrete. «Sobald aber ein Entscheid gefallen ist, muss ich diesen akzeptieren und unterstehe der Schweigepflicht.»

Die Entpolitisierung der Pensionskasse ermögliche eine rein sachliche Beurteilung sämtlicher Geschäfte, verteidigte er deren Selbstständigkeit.

Pensionskasse gelobt Besserung

Äusserten die Fraktionen zum Verhalten der Regierung unterschiedliche Meinungen, waren sie sich in ihrem Urteil über die Verantwortlichen der Pensionskasse umso einiger. «Unsensibel» nannte SP-Sprecher Markus Ammann den Zeitpunkt für die «Lohnanpassung» des Direktors.

Hart ins Gericht ging er zudem mit der «Art und Weise» des Bekanntwerdens der Details. Es sei «befremdlich», dass die Verwaltungskommission erst auf Recherchen der Presse reagierte. «Wir verlangen in Zukunft eine aktiv, offene und gut begründete Kommunikation.»

Ganz ähnlich wie Ammann warf auch FDP-Kantonsrat Peter Hodel den Pensionskassen-Verantwortlichen «fehlende Sensibilität» vor. Und Alois Christ forderte als Sprecher der Fraktion CVP/EVP/GLP/BDP künftig mehr «Fingerspitzengefühl». «Wir beurteilen die Vorkommnisse innerhalb der Pensionskasse sehr kritisch», fügte er zudem bei.

Die SVP hätte gemäss Thomas Eberhard erwartet, dass der PK-Direktor auf die zugesprochene Lohnerhöhung vollständig verzichtet. Und Grünen-Sprecher Felix Glatz-Böni erinnerte an eine Mitteilung seiner Partei, in der diese eine «Neubeurteilung» postulierte, die wohl nur mit «neuen Köpfen» gelingen könne.

«Wir sind uns bewusst, dass unsere Kommunikation besser werden muss», versicherte Beat Käch (FDP, Solothurn) in seiner Funktion als Präsident der Verwaltungskommission der Pensionskasse. Bereits für September kündete er entsprechende Informationen an.

Die staatliche Pensionskasse mit ihren rund 17 000 Versicherten und einem verwalteten Vermögen von 4,5 Milliarden Franken sei eng mit dem Kanton verbunden, betonte Käch. «Daraus resultiert eine Informationspflicht.»