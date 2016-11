Das Hilfswerk «Margrit Fuchs Ruanda» startet “To our family” – an unsere Familie. So ist das Couvert adressiert mit den Dankesbriefen, die mir von den Schülern der Bulinga Schule, die von der Stiftung unterstützt werden, überreicht werden. Bei der Bulinga Sekundarschule handelt es sich um eine Internatsschule mit rund 600 Schülern.

Alle 55 Schüler, welche von der Stiftung mit Schulgeldern unterstützt werden, haben sich versammelt um zu singen, zu tanzen und sogar eigene Gedichte vorzutragen. Damit wollten sie sich für die Unterstützung aus der Schweiz zu bedanken. Die persönlichen Schicksale der Schüler, welche sie in ihren Dankesschreiben beschreiben, ähneln sich. Alle stammen sie aus sehr armen Familien und hätten ohne die Unterstützung aus der Schweiz keine Chance, eine Sekundarschule zu besuchen.

Viele sind Voll- oder Halbwaisen und schreiben, dass sie keine Hoffnung auf eine Schulbildung hatten, bis sie eben „neue Eltern“ mit der Stiftung gefunden hätten und es als ein grosses Geschenk ansehen, dass sie weiter zur Schule gehen dürfen. Sie alle vertrauen darauf, mit einer guten Schulbildung eine Basis für ein besseres Leben zu erhalten und aus der bitteren Armut ihrer Herkunft ausbrechen zu können.

Fleisch – einmal pro Jahr

Die Einrichtungen der Schulen sind für unsere Verhältnisse sehr bescheiden. Schlafsäle für 200 Kinder, zweistöckige Betten, eines neben dem andern, Schulklassen von 50 Kindern und mehr, das Essen besteht meistens aus Maniok und Bohnen, Fleisch gibt es nur einmal pro Jahr - genau abgemessen und in zwei riesigen Töpfen auf einem Holzfeuer gekocht. Aber für die meisten Kinder ist dies trotzdem ein sehr viel besseres Leben als zu Hause: jeden Tag etwas zu essen, eine eigene Matratze zum Schlafen, und die Möglichkeit zu lernen, und dies sogar am Abend, da es in der Schule Elektrizität und somit Licht gibt.

Dank den Spendern der Weihnachtsaktion können wir heute über 2‘000 Kindern und Jugendlichen den Schulbesuch ermöglichen. Dass das eine sehr sinnvolle Investition ist, steht ausser Frage, wenn man sich mit den Kindern unterhält und ihre Motivation spürt, ihr Bestes zu geben, damit dieses Geschenk ihrer Ersatzeltern aus der Schweiz in der Zukunft auch Früchte trägt. Auch die verantwortliche Direktorin der Schule zeigte sich sehr dankbar für die Unterstützung. Da die Stiftung die Schulgelder pünktlich zu Semesterbeginn bezahlt, haben sie auch genügend Liquidität, um die Lehrerlöhne pünktlich zu bezahlen und das benötigte Schulmaterial und Esswaren einzukaufen.