Markstimmung: Schweiz, Wall Street im fulminanten Steigflug, Zinserhöhung im Dezember 2016 weiter sehr wahrscheinlich, trotz Trump – Heute Morgen, DJI Futures im Steigflug (+52 Punkte) – Gold wieder knapp unter der Marke von 1300 US$ pro Unze (Aktuell: 1287)! Öl, schwingt sich nach oben (45.46 USD) – Euro, gewinnt erstmals seit langem gegenüber dem US$ wieder an Boden – CS wieder über 12 Franken (13.00), Reaktion auf durchzogenes Quartalsergebnis – SwissRe steigt über 90 Franken (91.85 Franken), halten – VAT mit Topzahlen – Richemont, starke Erholung an der Börse

Anlagevorschlag: Die Durchhalteparolen in Sachen Zürich Versicherung (Börsensymbol: ZURN VX) haben sich auf jeden Fall gelohnt. Die am Donnerstagmorgen präsentierten Quartalszahlen waren mehr als sensationell: Die Zürich Versicherung (Börsensymbol: ZURN VX) hat im 3. Quartal 2016 einen Gewinn von 1.21 Milliarden US$ nach 256 US$ Millionen im Vorjahresquartal erzielt. Die Analystenschätzungen wurden damit massiv übertroffen. Damit sollte der Titel an der Börse nochmals mit einem Sprung nach oben eröffnen. Damit sollte der Titel auf Jahresbasis ein Plus erzielen, ohne die Dividendenausschüttung zu berücksichtigen, während der SMI Index im roten Bereich notiert. Die Dividende sollte bei 6% liegen. Ich würde als Anleger folgendes Vorgehen empfehlen. Aufgrund des guten Ausblicks, gilt es die Dividende in neue Aktien zu reinvestieren. Für Investoren, welche mehr als 30 000 Franken im Titel vereinigt haben, empfiehlt es sich mit gedeckten Calls eine zusätzliche Rendite zu erzielen. Dabei ist eine Laufzeit der Option von 6 Monaten empfehlenswert. Dadurch kann Ihre Rendite auf jährlicher Basis um gut gefühlte 3.8% gesteigert werden. Der konservative Anleger kann weiter den Titel erstehen unter der Perspektive, dass der Titel wegen der Dividendenrendite gekauft wird.