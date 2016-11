Am nächsten Morgen lese ich als erstes die Nachricht von einer Freundin aus der Schweiz: «Was um Himmels Willen passiert da gerade um euch herum? Das sind nicht die News, die wir beim Aufwachen hören wollten. Macht mir ein bisschen Angst!» Ich liege zwei Stunden lang im Bett, kämpfe mich durch die unzähligen, ähnlich lautenden Facebook-Posts von den Leuten zu Hause sowie die Kommentare der grossen Medienportale. Danach bin ich erschöpft und fürchte mich davor, unter der Decke hervorzukriechen. Schliesslich befinde ich mich genau in diesem Amerika, über das ich gerade so viele apokalyptische Worte gelesen habe.

Am Frühstückstisch stelle ich erleichtert fest: Die USA sind nicht untergegangen. Lea und Patrizia waren mit Barbara bereits im Zumba Fitness. Dort trafen sie auf ganz viele fitte Frauen, die voller Energie in den Tag starteten. Die Wahl Trumps war nur am Rande ein Thema. Keine hysterischen Ausfälle, keine Tränen – obwohl Kalifornien eine Demokraten-Hochburg ist.

Auch Mike sieht gelassen aus. Als ich ihn auf den neuen Präsidenten anspreche, meint er: «Ich bin kein politischer Mensch, aber ich bin sicher: We will be fine.» Dann macht er sich auf den Weg, um mit seiner Mutter seine Tochter am College in Sacramento zu besuchen. Barbara zeigt uns noch das Zentrum von Los Gatos, dann muss auch sie weiter – zur Arbeit ins Spital.