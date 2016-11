Markstimmung: Schweiz positiv , Wall Street im leichten Plus, Zinserhöhung im Dezember 2016 sehr wahrscheinlich, circa 99% – Heute Morgen, DJI Futures im minimalen Minus (-10 Punkte) – Gold wieder unter der Marke von 1200 US$ pro Unze (Aktuell: 1172) ! Öl, schwingt sich STARK nach oben (49.50 USD) – Euro, verliert gegenüber dem US-Dollar wieder an Boden (Dollarindex, höchster Stand seit 14 Jahren) – CS wieder unter 14 Franken (13.52), Trump Rally – SwissRe steigt über 90 Franken (93.60 Franken), halten – VAT mit Topzahlen – Spekulativer Kauf von Actelion

Anlagevorschlag: Einen mehr als starken Einstieg vollzog die BancOfAmerica (Börsensymbol: BAC US), seit der Empfehlung von diesem Mittwoch in der Mantelausgabe der Aargauer Zeitung: +4.5%. Jetzt sollten Sie ein Spur Geduld haben und noch nicht Ihre Positionen bei erster Gelegenheit verkaufen. Das Potenzial des 213 Milliarden US$ schweren Titels ist mehr als intakt, obwohl der Wert schon in diesem Jahr um mehr als 25% zugelegt hat. Mit den steigenden Erdölpreisen, werden auch die Kreditausfälle weniger stark ausfallen. Noch befindet sich die Dividendenausschüttung auf tiefem Niveau, doch auch diese wird im kommenden Jahr eine nette Steigerung erfahren. Die Dividendenrendite von 1.42% sollte Sie auf jeden Fall wieder in neue Aktien ausschütten, da der Aufwärtstrend des Wertes mehr als intakt ist. Ich gehe davon aus, dass die Tiefzinspolitik in Amerika bald der Vergangenheit angehören wird. Da speziell das Kreditgeschäft für die grossen Banken immer wie lukrativer wird. Auch wenn der Titel schon stark angestiegen ist, können Sie als konservativer Investor auf diesen Wert weiterhin setzen und zusätzliche Titel erstehen. Ich würde zum jetzigen Zeitpunkt keine gedeckten Calls einsetzen, da die Aktie richtig an Tempo aufgenommen hat.