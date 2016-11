Am Dienstag, 27. Oktober 2015, wurde Cornel Halter das letzte Mal gesehen: An jenem Tag nahm er einen privaten Termin in Sirnach wahr. Seither fehlte von ihm und seinem Auto jede Spur. Es handelt sich um einen grauen Audi A3 mit dem Kennzeichen SG 426 387.

Am 13. November sollte Cornel Halter in Opava (deutsch Troppau) in der Tschechischen Republik einen Geschäftstermin wahrnehmen. Dort allerdings ist der heute 42-Jährige nie aufgetaucht.