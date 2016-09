Bei der UNO-Generaldebatte sagte Yasay am Samstag in New York: "Lasst uns den Herausforderungen in unserem Land so begegnen, das wir unsere nationalen Ziele ohne unerwünschte Intervention erreichen können".

"Weder haben wir bisher, noch werden wir jemals unserer Polizei erlauben, Menschen zu erschiessen, die eines Drogenverbrechens verdächtigt werden", sagte der Minister weiter. Allerdings hätten Polizisten das Recht, sich zu verteidigen, wenn ihr Leben in Gefahr sei.

Manilas Vorgehen unter Duterte wird von den Vereinten Nationen, dem Europäischen Parlament, Menschenrechtsorganisationen und anderen Regierungen teils heftig kritisiert. Nach Angaben der Behörden starben vom 1. Juli bis 21. September 1185 Drogenverdächtige in den Philippinen bei Zusammenstössen mit der Polizei.

Weitere 1651 Todesfälle werden demnach noch geprüft. Mehr als 18'000 Drogenabhängige und -händler wurden den Angaben nach verhaftet und über 700 000 haben sich freiwillig gestellt.