Am Donnerstag, 25. August, wurde gegen 1.15 Uhr gemeldet, dass es in einem Haus am Klosterplatz in Metzerlen-Mariastein brennt. Beim Eintreffen der aufgebotenen Feuerwehren Metzerlen-Mariastein, Rodersdorf, Reinach, Burg und Egg stand der Dachstock des Mehrfamilienhauses zum Teil in Vollbrand. Ein Bewohner hatte den Brand bemerkt und die Hausbewohner alarmiert.

Diese konnten sich selbstständig ins Freie begeben. Eine anfangs vermisste Frau wurde schliesslich von der Feuerwehr aus dem Gebäude gerettet. Insgesamt wurden sechs Personen zur Kontrolle vorsorglich ins Spital gebracht.

Die Feuerwehren konnten den Brand im Dachstock schliesslich unter Kontrolle bringen und löschen. Zur Klärung der Brandursache hat die Kantonspolizei Solothurn entsprechende Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden lässt sich noch nicht beziffern. (pks)