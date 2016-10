Bei der betagten Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Untersiggenthal klingelten am Donnerstagnachmittag zwei Frauen an der Wohnungstüre.

Sie gaben an, Spenden für bedürftige Kinder zu sammeln. Gleichzeitig bat eine der beiden jungen Südländerinnen um ein Glas Wasser. Hilfsbereit liess die Seniorin die Frauen in die Wohnung.

Während eine dort die Bewohnerin mit einem Unterschriftenbogen ablenkte, durchsuchte die Komplizin das Schlafzimmer. Dort fand sie aber keine Wertsachen, worauf die beiden verschwanden, teilt die Kantonspolizei am Freitagmorgen mit.

Mehrere hundert Franken gestohlen

Weniger Glück hatte der Bewohner einer Alterswohnung in Seon. Bei ihm erschien am Donnerstagnachmittag eine blonde Frau, welche sich ebenfalls als Spendensammlerin ausgab. Als der betagte Mann nach Bargeld suchte, entwendete ihm die Diebin mehrere hundert Franken aus dem Portemonnaie.

Die Kantonspolizei Aargau warnt vor solchen Dieben, welche die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen dreist ausnützen. Betroffenen wird geraten, solche Leute konsequent abzuweisen und keinesfalls ins Haus zu lassen. Verdächtige Personen sind sofort der Polizei zu melden, damit diese die Fahndung aufnehmen kann.