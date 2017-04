In der Nacht auf Sonntag wurde ein 22-Jähriger am Claraplatz von einem Dealer angegriffen und im Gesicht verletzt. Ebenfalls in dieser Nacht wurden drei weitere Männer in der Steinenvorstadt und beim Barfüsserplatz von einer Gruppe angegriffen und zusammengeschlagen. Ob es sich um dieselben Täter handelt wird derzeit abgeklärt.