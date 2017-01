Der schwere Verkehrsunfall ereignete sich am Freitag, um 9.15 Uhr, auf der Suhrentalstrasse in Oberentfelden. Ein 64-jähriger Lastwagenfahrer fuhr aus Richtung Aarau in Richtung Kölliken. Eine 60-jährige Autofahrerin, welche aus Richtung Kölliken kam, schwenkte aus noch nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, worauf der Lastwagenchauffeur auszuweichen versuchte und abbremste.

Trotzdem kam es zur Kollision mit dem Kia. Weitere zwei korrekt fahrende Fahrzeuge kollidierten durch die Unfallsituation miteinander. Die 60-jährige Schweizerin wurde mit mittelschweren Verletzungen ins Spital gebracht. Auch der Schweizer Chauffeur wurde zur Kontrolle ins Spital transportiert.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 100'000 Franken. Die Suhrentalstrasse musste während der Tatbestandsaufnahme sowie der Bergung, welche bis um 12 Uhr dauerte, gesperrt werden. Die Feuerwehr leitete den Verkehr um.

Zur Klärung der genauen Unfallumstände eröffnete die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eine Untersuchung und ordnete beim Lastwagenfahrer sowie der Automobilistin eine Blutprobe an. Die Kantonspolizei nahm der 60-Jährigen den Führerausweis zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab.

Aktuelle Polizeibilder: