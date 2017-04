Wie die Liechtensteiner Landespolizei am Dienstag informierte, war der betagte Lenker mit dem Auto auf der Schaanerstrasse in nördlicher Richtung unterwegs. Dabei geriet der Mann aus ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo er gegen den Baum am Strassenrand fuhr. Polizisten und andere Personen hatten noch erfolglos versucht, den Verunfallten zu reanimieren.

