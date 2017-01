Eine 23-jährige Automobilistin verursachte am Sonntag um 12.20 Uhr einen Selbstunfall auf der

Bernstrasse in Rothrist.

Die auf der Bernstrasse in Richtung Murgenthal fahrende Schweizerin kam am Dorfausgang in einer Linkskurve von der Strasse ab, worauf ihr Peugeot gegen einen Stein prallte. Folglich

überschlug sich ihr Auto.

Die Unfallfahrerin aus dem Kanton Bern, wurde beim Unfall leicht verletzt und musste durch eine Ambulanzbesatzung ins Spital eingeliefert werden.

Die Kantonspolizei klärt nun die Unfallursache ab. Gemäss ersten Erkenntnissen dürfte die junge Frau am Steuer eingenickt sein. Den