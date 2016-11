Der am Unfall beteiligte Autofahrer fuhr nach Hause, wie die Jurassische Polizei mitteilte. Dort konnte die Polizei den 26-Jährigen kurze Zeit später anhalten. Der Unfall ereignete sich gegen 1 Uhr am Samstag. Das Paar, das die Strasse überqueren wollte, hatte in Les Emibois den Nachtbus erreichen wollen.

Das Opfer, ein 21-jähriger Mann aus der Region, erlitt beim Zusammenstoss tödliche Verletzungen. Ein Arzt, der zufällig vor Ort war, und ein ausgerücktes Ambulanzteam konnten ihm nicht mehr helfen. Die Freundin des jungen Mannes wurde leicht verletzt, erlitt aber einen schweren Schock.