Das NLA-Team des HSC Suhr Aarau befindet sich in der letzten Woche der Spielzeit 2016/17. Von den ursprünglich vier abschliessenden Finalrunden-Heimspielen sind noch zwei zu bestreiten: Am kommenden Mittwoch, 05. April 2017 gastiert dabei Pfadi Winterthur ab 20.00 Uhr in der Schachenhalle Aarau!

Auf dem Weg zu «GEMEINSAM ZU 10'000» ( Zur Aktion... ) verwandelten zuletzt 913 Zuschauerinnen und Zuschauer die Schachenhalle Aarau gegen den BSV Bern Muri erneut zum begeisterndsten Handball-Hexenkessel der Schweiz und sorgten dabei trotz klarem Spielverlauf während der sechzig Spielminuten für Gänsehaut-Atmosphäre.

Diese wünscht sich das NLA-Team des HSC Suhr Aarau zum Saisonabschluss zwei weitere Male und wird entsprechend all seine Kräfte mobilisieren, um zum Saisonende hin noch einmal zu punkten. Die Müdigkeit ist dem Team und insbesondere dessen Schlüsselspieler nach dieser intensiven aber aufgrund des realisierten Finalrunden-Einzugs sensationellen Saison dabei zum jetztigen Zeitpunkt entsprechend zu verzeihen.

Es bietet sich so die schöne Möglichkeit, getreu der Vereinsphilosophie jungen, hoffnungsvollen Eigengewächsen Einsatzzeit zu deren persönlichen Entwicklung und Standortbestimmung zu gewähren, was Cheftrainer Misha Kaufmann zuletzt mit den Aufgeboten zahlreicher Nachwuchsspieler sowie den Einsätzen von Manuel Zehnder und Andrin Steiner gegen Bern bereits konsequent tat. Weitere werden in den beiden verbleibenden Spielen bestimmt folgen.

Während sich Pfadi Winterthur dabei in den verbleibenden beiden Partien auf die Playoffs gegen Wacker Thun vorbereitet, geht es für das SHL-Team des HSC Suhr Aarau entsprechend darum, die grandiose Saison erfolgreich abzuschliessen. Bereits im Hauptrunden-Heimspiel sowie dem Finalrunden-Hinspiel hatte das Team den Gegner dabei am Rande einer Niederlage, verlor aber zwei Mal unglücklich mit nur einem Tor Unterschied (21:22 und 24:25).

Mit vereinten Kräften soll es nun mit Punkten gegen das Topteam klappen.

Parkierung bei Handballspielen des HSC Suhr Aarau

Das Parkplatzangebot im Bereich der Sporthalle Schachen in Aarau ist beschränkt. Der HSC Suhr Aarau und die Stadtpolizei bitten deshalb die Besucherinnen und -besucher der vier verbleibenden Finalrunden-Heimspiele, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen. Wer nicht auf das Auto verzichten will, soll dieses auf den Parkfeldern im Parkhaus Flösserplatz oder auf der Schanz parkieren. Diese Parkplätze sind befestigt und bei jedem Wetter benutzbar. Der Fussweg zur Sporthalle ist gekennzeichnet. stapo/Hä