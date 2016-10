NLA- Landhockey Herren, Doppelrunde

Im Kleinholz gab es vergangenes Wochenende für den HCO nichts zu holen. Sowohl gegen Leader RW Wettingen, als auch gegen GC Zürich resultierten Niederlagen!

Nach dem Ausscheiden aus dem Cupwettbewerb hoffte man zumindest in der Meisterschaft den Anschluss an die Tabellenspitze nicht zu verlieren. Gegen Titelverteidiger Wettingen zeigten die Oltner Moral und kämpften heroisch. Bis zur 50. Minute gelang es dem HCO mittels Abwehrriegel das Spiel offen zu gestalten. HCO-Torwart Müller leistete dabei Unglaubliches und nach dreissig Minuten hatte Büchler sogar den Oltner Führungstreffer auf dem Stock.

Nach der Pause dauerte es noch eine Viertelstunde, bis die überlegenen Gäste eine der zahlreichen Chancen zum 0:1 nutzten. Nun waren die Oltner, die stark ersatzgeschwächt angetreten waren, gefordert: Verteidigen allein reichte jetzt nicht mehr, offensive Akzente waren nötig. Die Oltner hatten zwar jetzt mehr Spielanteile, doch sie bezahlten dies mit einem hohen Preis: Die Wettinger fanden bei ihren Gegenangriffen die Oltner Abwehr unvorbereitet vor, und das hatte Folgen. Mit einem Doppelschlag zehn Minuten vor Spielende entschieden sie diese einseitige Partie zu ihren Gunsten. Das vierte Tor kurz vor Schluss war nur noch Zugabe.

Fürs Sonntagsspiel hatten sich die Oltner viel vorgenommen, schliesslich ist GC Zürich einer der härtesten Konkurrenten im Playofffskampf. Doch die zahlreichen Zuschauer wurden ein weiteres Mal enttäuscht. Die Gäste gingen bereits in der 14. Minute in

Führung und der HCO hatte ersichtlich Mühe mit diesem Gegner. In der 25. Minute gelang Junioreneuropameister Studemann der Ausgleich, und die Platzherren fanden nun besser ins Spiel. Zürichs Abwehrmannschaft wurde weitere Male getestet, konnte sich aber schadlos halten. In der 43. Minute bekamen die Gäste eine Strafecke zugesprochen, die direkt mittels Schlenzball zum 1:2 durch Scheuer führte.

Olten versuchte nun die Offensive zu verstärken, Trainer Gerhards Mittel waren allerdings aufgrund der zahlreichen Ausfälle begrenzt. HCO- Spielmacher Feller wurde mehrmals brutal gefoult, doch die Unparteiischen hatten eine Vorliebe für gesunde Härte.

Telegramme:

HC Olten : RW Wettingen 0:4 (0:0)

Olten,Kleinholz.- 150 Zuschauer.- SR: Landtwing, Boulahia.- Tore: 50. Brunner 0:1. 58. Michel 0:2. 60. Michel 0:3 (Pen.). 70. Steimer 0:4.

HC Olten : GC Zürich 1:2 (1:1)

Olten,Kleinholz.- 150 Zuschauer.- SR: Bucher, Bucher.- Tore: 14. Westermann 0:1. 25 Studemann 1:1. 43. Scheuer (KE) 1:2.

HC Olten: Müller; Wintenberger, R. Fallegger, Luginbühl, Feller, M. Hug, Schwager, Studemann, Hunziker M., Heimgartner, Roth, J. Borer, Vitelli, R. Borer.