An der diesjährigen Schlussrunde der Korbballwintermeisterschaft des Regionalturnverbandes Solothurn und Umgebung stand bald fest: Oberdorf 1 wird neuer Meister. Um die weiteren Rangierungen blieb es bis am Schluss spannend. In der Kategorie B überraschte ein Doppelsieg.

Drei Jahre hintereinander holte sich Nennigkofen-Lüsslingen 1 jeweils den Meistertitel. Nun mussten sie sich in Selzach geschlagen geben und den Titel an Oberdorf 1 abtreten. Oberdorf 1 führte bereits nach den Vorrunden und holte sich auch in der Schlussrunde weitere Punkte. Somit war der Meister bald erkoren. Nennigkofen-Lüsslingen 1 konnte seinen Rückstand nicht mehr aufholen. Mit drei Punkten Vorsprung sicherte sich Oberdorf den Sieg. Spannend blieb es aber um den zweiten Platz. Welschenrohr und Nennigkofen-Lüsslingen 1 kämpften bis am Schluss. Am Ende triumpfierte Nennigkofen-Lüsslingen. Gleichzeit ging es bei Oberdorf 2 und Horriwil bei Punktegleichstand um den Abstieg. Horriwil lag jedoch in der Direktbegegnung zurück und belegte somit den letzten Rang.

Doppelsieg in Kategorie B

Eine Überraschung gab es in der Kategorie B: ein Doppelsieg mit Punktegleichheit. In der Direktbegegnung lag Solothurn vor Laupersdorf und holte sich damit den 1. Platz. Beim letztjährigen Aufsteiger Günsberg reichte es noch nicht für einen Daueraufenthalt. Günsberg spielt im nächsten Jahr wieder in Kategorie C.

Rüttenen steigt auf

In der Kategorie C lag Rüttenen unantastbar vorne. Auf den folgenden Rängen herrschte wieder Punktegleichstand zwischen Selzach und Nennigkofen-Lüsslingen 2. Diesen entschied Selzach in der Direktbegegnung für sich. Ebenfalls punktegleich waren Lommiswil und Subingen, wobei letztere mit dem Schlussrang vorlieb nehmen mussten.