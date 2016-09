Wie wär ’s mit einem wöchentlichen Wintertraining? Dann mach mit bei Winterfit. Es macht Spass und bringt dich zwäg und munter durch den Winter.

Winterfit ist unser komplettes wöchentliches Ganzkörpertraining. Es ist unser Beitrag zur Gesundheitsförderung und Verletzungsprävention im Winter.

Winterfit startet am 26. Oktober 2016 um 18.55 Uhr in der Turnhalle Leematten I. Das wöchentliche, kostenlose Ganzkörpertraining à 75 Minuten endet am 5. April 2017.

Jede Wochenlektion ist in die Stufen leicht, mittel und anspruchsvoll unterteilt. Alle drei Wochen wird das Training gesteigert. Es umfasst jeweils Circuits mit Kraft-, Koordinations- und Beweglichkeitsübungen. So bleibst du immer fit wie ein Skischuh. Die Versicherung ist Sache der Teilnehmenden.