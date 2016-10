Die HSG Leimental spielt im 1/16-Final gegen den aus vergangener Saison bekannten Gegner HC Malters. Die Leimentalerinnen sind am kommenden Mittwoch, 19. Oktober 2016 (Malters Oberei, Spielanpfiff 20:45 Uhr) beim HC Malters zu Besuch. Die Zentralschweizerinnen stehen gegenwärtig in ihrer Gruppe der 1.Liga ungeschlagen an der Tabellenspitze und können um den Einzug ins 1/8-Final befreit aufspielen. Das Aufeinandertreffen der beiden Teams dürfte sich auch diesmal wie gewohnt spannend gestalten, zumal auch Malters für ihren kämpferischen Spirit bekannt ist. Das in der SPL2 immer noch überrascht ungeschlagene Team aus dem Baselbiet will auch im bevorstehenden Cupspiel alles daran setzen, die Partie für sich zu entscheiden.