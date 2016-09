Auch im vierten Spiel der Saison heisst es für die Leimentalerinnen mit Wille und Kampf nach Yverdon zu reisen, um mit einem erneut verkürzten Kader alles in die Waagschale zu werfen und diese zwei Punkte nach Basel zu holen. Noch immer ungeschlagen freut sich das SPL2 Team auch in Yverdon Vollgas zu geben und dem Mitaufsteiger keine Chance auf zwei Punkte zu geben. Das Ziel ist es, in diesem Spiel mehr als 100% zu geben und die Fehler aus den vergangenen Spielen bewusst zu umgehen. Die bisher schwierig gestalteten Schlussphasen konnten im Spiel gegen Nottwil deutlich verbessert werden, woran es anzuknüpfen gilt. Zudem benötigen die Baselbieterinnen eine konstante Leistung von Beginn weg bis hin zum Schlusspfiff, damit der Sieg eingefahren werden kann. Wenn die Baselbieterinnen die nächsten Zähler auf dem Konto verbuchen wollen, braucht es die bisherige Präsenz auf dem Spielfeld und eine geschlossene Teamarbeit, wobei wiederholt auf die Unterstützung dreier Spielerinnen aus der zweiten Damenmannschaft gezählt werden kann. Wir freuen uns auf alle Mitreisenden, welche bereit sind die «weite Reise» nach Yverdon anzutreten, um uns bei der nächsten grossen Hürde gegen ein sehr starkes Heimteam zu unterstützen.