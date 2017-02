Im vierten Auswärtsspiel in Serie trifft die HSG Leimental in der schönen Holzhalle auf die momentan zweitplatzierten Bernerinnen aus Herzogenbuchsee. Nach der unglücklichen Niederlage im Spiel gegen die Zürcherinnen wartet auch schon der zweite Aufstiegsfavorit HV Herzogenbuchsee auf die Baselbieterinnen. Das Team rund um die Abwehrchefin Stephanie Mathys hat im Vergleich zu letztem Wochenende sicherlich einiges gut zu machen. Die Fehlerquote im Angriff ist zu minimieren und die Abstimmungen in der Defensive sind zu festigen. Insgesamt darf man auf ein spannendes Spiel mit viel Tempo und Kämpferherz hoffen.