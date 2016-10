Anfangs September verreiste das Akkordeon-Orchester Oberentfelden/Schöftland ins Probeweekend nach Birsfelden. Mit intensiven Gesamt- und Stimmenproben verging der Samstag wie im Flug. In guter Stimmung genossen wir am Abend den Apéro mit einer tollen Aussicht im 31. Stock des Messeturms Basel. Beim anschliessenden Nachtessen in einer Pizzeria liessen wir den Tag gemütlich ausklingen. Am Sonntagmorgen fanden sich alle pünktlich wieder zur Probe ein. Als wir dann am Abend nach Hause fuhren, war allen klar: es hat sich gelohnt, dabei zu sein.

Unsere nächsten Auftritte:

5. November Jahreskonzert in der Turnhalle Dorf, Oberentfelden

10. Dezember AdvEntfelden

25. Dezember Weihnachtsspiel Kath. Kirche Schöftland

Über neue Mitglieder freuen wir uns jederzeit. Wir proben jeweils am Montagabend. Weitere Infos erhalten Sie auf www.aoo-aos.ch. MVO