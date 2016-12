Am Samstag traten wir auswärts gegen Würenlingen an. Um den ersten Platz in der Tabelle einzunehmen mussten wir gewinnen und wir wussten wir können es schaffen. Im ersten Satz starteten wir gut ond konnten ihn mit 16:25 nach Hause holen. Im 2. Satz machten wir viele Eigenfehler. Gegen Satzende wurde es aber nochmals knapp, denn von einem Rückstand von 16:24 holten wir mit einer guten Serviceserie von Ivana immer mehr auf. Trotzdem mussten wir den Satz mit dem Endergebniss von 23:25 abgeben. Wie versuchten die selbe Spielweise von Ende 2. Satz (Aufholjagt) beizubehalten um den 3. Satz zu gewinnen. Und so entschieden wir diesem Satz für uns. Im 4. Satz schien es so als würde der 2. Satz wiederholt werden, denn wieder verschenkten wir Punkte mit vielen Eigenfehlern. Somit verloren wie auch diesen Satz. Das spornte uns aber im 5. Satz noch einmal mehr an. Wir gingen mit einem super Gefühl auf das Spielfeld ond entschieden den letzten Satz mit 15:8 für uns. Nun sind wir die Tabelleführer!