Spielbericht des Tischtennisclubs Döttingen der laufenden Meisterschaft 2016/2017

(wr, 6.10.2016) In der laufenden Meisterschaft sind die Spielrunden 3 und 4 absolviert worden.



Es wurden folgende Resultate der Döttinger Mannschaften erreicht:



Döttingen 1, 1. Liga:

Im Heimspiel gegen Basel 1 zeigte die 1. Mannschaft eine starke Reaktion auf die Startniederlage gegen Olten. Alle Spieler überzeugten und liessen den Gegenspielern jeweils nur einzelne Sätze zu. Robin und Tine behielten eine reine Weste und gewannen alle ihre Einzelspiele. Auch Victor Granet konnte überzeugen und gewann zwei Einzel. Einzig gegen Dahms verlor er äusserst knapp in der Verlängerung im 5. Satz. Mit dem gewonnenen Doppel wurde Basel 1 klar mit 9:1 besiegt.

Im Auswärtsspiel gegen den Kantonsrivalen aus Zofingen liess unser Fanionteam dem

Gegner Zofingen 1 keine Chance. Alle Spieler konnten ihre Einzel gewinnen, jedoch waren einzelne Spiele trotzdem umstritten. Nur das Doppel ging verloren. Umso mehr freute sich das Team auf die errungenen 4 Punkte.

Nach den beiden gewonnenen Kantersiegen reiste die Mannschaft mit den Spielern Robin, Tine und Ersatzspieler Daniel Häfeli zum Spitzenspiel nach Aesch gegen den Favoriten und Absteiger aus der NLC. Stammspieler Victor Granet fehlte infolge seiner Hochzeit. Daniel versuchte alles Mögliche, jedoch konnte er keinen Punkt ergattern. Robin und Tine spielte stark, verloren aber jeder je ein Spiel. Nach diesen vier Punkten musste das Doppel über ein Unentschieden oder eine Niederlage entscheiden. Unser Doppel Robin und Tine gewannen dieses Doppel in extremis im 5. Satz und erreichten gegen den Favoriten ein verdientes Unentschieden.

Mit diesen ergatterten Punkten etablierte sich die erste Mannschaft als erster Verfolger von Aesch 1 nach 4 Runden auf dem guten 2. Rang.

Döttingen 2, 2. Liga:

Die zweite Mannschaft vermochte sich nach dem ersten Sieg in der Meisterschaft weiterhin zu steigern und vermochte in einem weiteren Heimspiel gegen Lenzburg zu überzeugen. Insbesondere Mimmo Calabretto spielte seine Routine aus und gewann alle seine Einzel. Gegen den stärksten Lenzburger Spieler Matthias Brunner B12 siegte er in 3 Sätzen.

Patrick Müller erspielte sich 2 Einzelsiege. Mit einem Sieg von Daniel Häfeli und dem knapp gewonnenen Doppel gewann Döttingen 2 gegen Lenzburg 2 mit 7:3 und konnte sich somit etwas vom letzten Tabellenplatz entfernen. Das Spiel der 4. Runde findet erst gegen Ende Oktober statt.

Döttingen 3, 4. Liga:

Im Auswärtsspiel gegen Niedergösgen 2 überzeugte die Mannschaft und besiegte ihre Gegner mit 9:1. Einzig Sabrina Schifferle verlor ein Spiel gegen den Routinier Harald Schürch. Die Partie war aber in einigen Spielen umstrittener wie das Resultat zeigt. Jedoch konnten unsere Spieler in den Entscheidungssätzen ihre Spiele noch gewinnen. Wesentlich umkämpfter war das Meisterschaftsspiel gegen Lenzburg 5. Gegen den Topspieler Brugger vermochte nur Roman Kleiner mitzuhalten, verlor aber erst im 5. Satz knapp. Paul Seidel und Sabrina Schifferle gewann je zwei Einzel. Mit dem knappen Sieg von Roman gegen den tiefer klassierten Banditelli erreichte die Mannschaft zumindest ein Unentschieden. Somit musste das Doppel um den Sieg entscheiden. Sabrina und Roman gingen jeweils mit einem gewonnenen Satz in Führung, mussten jedoch den Ausgleich hinnehmen. Im 5. Satz vermochte man am Anfang in Führung zu gehen, doch die Gegner übernahmen das Zepter und erspielten sich zwei Matchbälle, ehe unser Doppel das Spiel noch drehen konnte und glücklich mit 12:10 gewann und unserer Mannschaft den 6:4-Sieg sicherte. Somit liegt die 3. Mannschaft nach 4 Spielen im vorderen Tabellendrittel auf dem guten 3. Rang.

Döttingen 4, 4. Liga:

Im Heimspiel gegen Brugg 4 vermochte unsere 4. Mannschaft zu überzeugen. Thomas Riechsteiner und Patrick Keller gewannen alle ihre Einzelspiele. Samuel Zumbühl steuerte mit einem Sieg gegen Noah Merz einen wichtigen Punkt bei, der mit dem gewonnenen Doppel von deutlichen 8:2 Sieg gegen Brugg 4 reichte.

Niederlage im Spitzenspiel auswärts gegen den Favoriten Wohlen 1. Das Match verlief dementsprechend spannend. Patrick konnte mit 2 Einzelsiegen überzeugen. Thomas und Samuel steuerten je einen Einzelsieg bei. Durch das verlorene Doppel verpasste die 4. Mannschaft aber knapp ein Unentschieden. Gegen den Wohlener Topspieler Patrick Waltenberger verloren alle Döttinger klar.

Trotz der Niederlage platziert sich die Mannschaft auf dem 3. Zwischenrang. In den 3 weiteren Spielen in der Vorrunde trifft man auf die nächsten Verfolger.

Döttingen 5, 5. Liga:

Döttingen 5 hat nicht nur gegen starke Gegner zu kämpfen, sondern auch mit Personalsorgen und Verletzungen. Die Mannschaft konnte in den bisherigen Spielen noch nie mit der ganzen Mannschaft antreten. Somit erreichte die Mannschaft nur deutliche Niederlagen. Gegen die routinierten Spieler von Zofingen 5 verlor man klar mit 10:0. Im Nachbarduell gegen Brugg 4 vermochte sich die Mannschaft zu steigern. Sowohl Michael Brack als auch Pascal Kreis vermochten ihre ersten Spiele, jeweils gegen Leo Merholz, gewinnen. Es ist zu hoffen, dass der verletzte Christoph Erdmann seine Mannschaft bald unterstützen kann.

Resultate der Mannschaften:

1. Liga, Döttingen 1:

Zofingen 1 gegen Döttingen 1; 1:9

Döttingen 1 gegen Basel 1; 9:1

Aesch 1 gegen Döttingen 1; 5:5

2. Liga, Döttingen 2:

Döttingen 2 gegen Lenzburg 2; 7:3

4. Liga, Döttingen 3:

Niedergösgen 2 gegen Döttingen 3; 1:9

Döttingen 3 gegen Lenzburg 5; 6:4



4.Liga, Döttingen 4:

Döttingen 4 gegen Brugg 4 ; 6:4

Wohlen 1 gegen Döttingen 4; 6:4



5.Liga, Döttingen 5:

Zofingen 5 gegen Döttingen 5; 10:0

Döttingen 5 gegen Brugg 4; 2:8