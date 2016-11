Am Samstag und Sonntag, den 19. & 20. November 2016, lädt die Stadtmusik Dietikon zum alljährlichen "Konzert in der Kirche" in der reformierten Kirche Dietikon ein.

Musikalische Leitung: Marco Nussbaumer

Moderation: Roland Debrunner

Konzertbeginn ist um 16.00 Uhr, Türöffnung um 15.30 Uhr.

Eintritt frei – Kollekte

Weitere Informationen (z.B. das ausführliche Konzertprogramm) können auf der Homepage der Stadtmusik Dietikon (www.stadtmusik-dietikon.ch) entnommen werden.

Wir freuen uns an beiden Tagen auf eine grosse Zuhörerschaft.