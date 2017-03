Ein Nachmittag für Kinder um neue Spiele zu spielen und zu entdecken ohne Eintritt.

Ab 13.30 Uhr war alles aufgestellt und vorbereitet. Die sechs Frauen von der Ludothek waren startbereit und die Kinder auch.

Das neuste Spiel der Ludothek war auch dabei. Ein Pin-Pong Tisch, klappbar für den Indoor Bereich konnten die Kinder gleich ausprobieren. Die beliebten grossen Holzspiele wie der Fussballkasten, Felsberger Chüngel und der Döggelikasten waren im Spielangebot. Daneben einige Gesellschaftsspiele aus dem Sortiment der Ludothek Mellingen wie Lift it, Halli Galli, Wolkenbilder, Spinderella, Twister etc.

Inzwischen zur Tradition sind die Kappla Holzbausteine. Mit diesen Holzbausteinen versuchten verschiedene Gruppen den Grössten Turm zu bauen. Am Schluss wurde gemessen, über 3 Meter war der höchst erstellte Turm. Eine tolle Leistung.

Es war ein fröhlicher, spannender und sehr abwechslungsreicher Nachmittag. Um 16.00 Uhr ging es ans Aufräumen. Einige Kinder halfen mit. Zudem erhielten die Frauen verschiedene Positive Feedbacks von den Kindern. Das es Ihnen Spass macht und sie sehr gerne wieder an einen Spielnachmittag kommen möchten.

Die Spiele sind wieder in der Ludothek bereit zum Ausleihen und warten auf spielfreudige Kunden. Es hat für jeden etwas in der Ludothek. Schauen Sie doch unverbindlich rein und lassen Sie sich inspirieren. Öffnungszeiten Di. und Fr. 16.00-18.00 / Schulhaus Kl. Kreuzzelg in der Nähe vom Hallenbad Mellingen. www.ludothek-mellingen.ch

Malst Du gerne? Wir möchten die Ludothek dekorieren und brauchen Deine Hilfe. Die Ludothek verteilt ab dieser Woche zugeschnittene Holzwimpel. Interessierte Kinder können diese nach Hause nehmen und bemalen und mit Ihrem Namen versehen. In der Ludothek sammeln wir die fertigen Kunstwerke, danach auf den Herbst werden wir diese Aufhängen. So können die Künstler immer wieder Ihre Kunstwerke in der Ludothek bewundern. Es hät solang’s hät.

Hilfe!!! Die Ludothek-Mellingen sucht dringend aufgestellte Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen die unser Team ergänzen. Bei Fragen und Interesse melden Sie sich bei doris.roth@telcomtech.ch