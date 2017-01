NLA- Hallenhockey Herren, 4. Runde in Genf

Mit einem Sieg über den HC Steffisburg verbesserte der HCO die Ausgangslage im Playoffskampf. Das zweite Spiel ging erwartungsgemäss zugunsten von RW Wettingen aus.

In Genf bestritt der HCO das vierte Turnier in dieser Hallenmeisterschaft. Gegen Wettingen gerieten die Oltner früh 0:3 in Rückstand, ehe Routinier Berger bei seinem Comeback ins Schwarze traf. Die Wettinger liessen sich davon nicht aus der Fassung bringen. Auch nach dem Seitenwechsel zeigten sich die Oltner zwar engagiert, doch Wettingen gab das Spiel nicht mehr aus der Hand. Die Wettinger waren in dieser körperlichen Verfassung und Form nicht zu schlagen, auch Luzern kassierte gegen die Aargauer eine klare 0:6- Niederlage.

Gegen die Ueberraschungsmannschaft aus Steffisburg war nun vom Team Gerhards ein Sieg gefordert, damit der Fahrplan Richtung Playoffs möglich bleibt. In der achten Minute schoss Talent David Schärer sein Team nach einem herrlichen Sololauf in Front. Die Steffisburger Antwort folgte jedoch wenig später nach einem Oltner Abwehrfehler. In der 17. Minute bereitete Studemann das zweite Oltner Tor mit einem verdeckten Pass mustergültig vor; Oltens Leaderfigur Mühlberg hatte keine Mühe mehr den Stadtklub wieder in Führung zu schiessen. Kurz vor der Pause wurde Mühlberg im gegnerischen Schusskreis regelwidrig vom Ball getrennt, der Unparteiische entschied sofort auf Penalty. Junioreneuropameister Studemann übernahm die Verantwortung und skorte zum 1:3. In der zweiten Spielhälfte übernahm der HCO mehr und mehr das Spieldiktat, Stefffisburg wirkte harmlos. So erhöhte Olten durch Schärer in der 25. und der 27. Minute auf 5:1. Die Stefffisburger vergaben danach noch eine Penaltychance, dafür verkürzte Feller auf 5:2. Insgesamt kam der HCO dank Schärers Triplette zu einem ungefährdeten Sieg gegen einen direkten Playoffsrivalen.

Telegramme:

HC Olten : RW Wettingen 2:5 (1:3)

Genf, PAV.- 100 Zuschauer.- SR: Panschiri/Bucher.- Tore: 4. Michel 0:1. 10. Morard 0:2. 15. Morard 0:3. 17. Berger 1:3. 29. Steffen 4:1. 33. Schröter 5.1.

HC Olten : HC Steffisburg 5:2 (3:1)

Genf, PAV.- 100 Zuschauer.- SR: Wimmer/ Bucher.- Tore: 8. Schärer 1:0. 10. Fahrni 1:1. 17. Mühlberg 2:1. 20. Studemann (Pen.) 3:1. 25. Schärer 4:1. 27. Schärer 5:1. 38. Feller 5:2.

HC Olten: Müller; Wintenberger, Büchler, J. Borer, Roth, Berger, Studemann, Hunziker, M. Hug, Hengartner, Gassner, Schärer D, Mühlberg.